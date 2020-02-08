Bakanı Gül'den Akıncı'nın açıklamalarına tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadı ve aziz şehitleri incittiğini belirtti.
|08 Şubat 2020 21:17
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadı ve aziz şehitleri incittiğini belirtti.
Gül, Twitter hesabından, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin et ve tırnak gibi olduğunu belirten Gül, "Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir. Ankara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün yanında durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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