Bitlis'te kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan-Van, Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.
|08 Şubat 2020 21:33
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Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan-Van, Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada kentte iki gündür devam eden kar yağışı, tipi ve sisten dola bazı karayollarının trafiğe kapatıldığı bildirildi.
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