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Bitlis'te kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan-Van, Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.
 08 Şubat 2020 21:33
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Bitlis'te kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan-Van, Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada kentte iki gündür devam eden kar yağışı, tipi ve sisten dola bazı karayollarının trafiğe kapatıldığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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