Bitlis'te kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan-Van, Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada kentte iki gündür devam eden kar yağışı, tipi ve sisten dola bazı karayollarının trafiğe kapatıldığı bildirildi.