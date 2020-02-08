1'i ihraç öğretmen, 3 şüpheli FETÖ'den tutuklandı
|08 Şubat 2020 21:46
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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin gizlenmek için kullandığı gaybubet evlerinden hareketle 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayrı mahallede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı kurum çalışanları Karabük mahkemesince aranan Yüksel A. , Kadirli Mahkemesince aranan Saliha Ç., Bursa mahkemesince aranan Ahmet B. yakalandı. Ayrıca Konya mahkemesince aranan sağlık çalışanı iken ihraç edildiği öğrenilen Rukiye B. ve Bingöl Mahkemesince aranan öğretmen iken ihraç olduğu öğrenilen Muhammet S. yakalanmıştı.
Adliyeye sevk edilen Yüksel A. adlı kontrol alırken, Saliha Ç., Ahmet B. ve Muhammet S. tutuklandı. Rukiye B.'nin ise teslim edildiği Konya Tem şubesinde sorgusu devam ediyor. Tutuklanan 3 şüpheli cezaevine teslim edildi.
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