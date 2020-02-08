1'i ihraç öğretmen, 3 şüpheli FETÖ'den tutuklandı

2020'DE GÜNEŞ BATI'DAN MI DOĞACAK? 2020'nin başlaması ile birlikte afetler de ard arda gelmeye başladı. Dünyayı sallayan depremlerin ardından bir felaket haberi de bilim adamlarından geldi. Bilim adamlarının Dünyanın kuzey manyetik kutbunun hızla yer değiştirdiğini açıklaması sosyal medyanın da konusu oldu. Kıyamet mi kopacak twitter'da TT oldu yorum yağdı.