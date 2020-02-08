1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1'i ihraç öğretmen, 3 şüpheli FETÖ'den tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin gizlenmek için kullandığı gaybubet evlerinden hareketle 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
 08 Şubat 2020 21:46
Yazdır
1'i ihraç öğretmen, 3 şüpheli FETÖ'den tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin gizlenmek için kullandığı gaybubet evlerinden hareketle 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayrı mahallede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı kurum çalışanları Karabük mahkemesince aranan Yüksel A. , Kadirli Mahkemesince aranan Saliha Ç., Bursa mahkemesince aranan Ahmet B. yakalandı. Ayrıca Konya mahkemesince aranan sağlık çalışanı iken ihraç edildiği öğrenilen Rukiye B. ve Bingöl Mahkemesince aranan öğretmen iken ihraç olduğu öğrenilen Muhammet S. yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen Yüksel A. adlı kontrol alırken, Saliha Ç., Ahmet B. ve Muhammet S. tutuklandı. Rukiye B.'nin ise teslim edildiği Konya Tem şubesinde sorgusu devam ediyor. Tutuklanan 3 şüpheli cezaevine teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tepki çeken yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı
08 Şubat 2020 19:08		 Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı
08 Şubat 2020 15:03
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
08 Şubat 2020 13:41		 PKK'lı teröristlere ilaç temin eden bir muhtar tutuklandı
08 Şubat 2020 11:02
Erzurum kırsalında gri kategorideki PKK'lı etkisiz hale getirildi
08 Şubat 2020 10:55		 Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralı
08 Şubat 2020 09:00
Çatışın, TIR'ları vermeyin
08 Şubat 2020 06:40		 Jandarmadan FETÖ operasyonu, 1 şüpheli yakalandı
07 Şubat 2020 20:23
İzmir'deki FETÖ operasyonlarında 214 kişi tutuklandı
07 Şubat 2020 19:21		 Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
07 Şubat 2020 18:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Migren ağrılarının esiri olmayın21:54 - İki belediye başkanı sosyal medyada birbirine girdi21:50 - Trabzon İl Emniyet Müdürü, bekçilerle bir araya geldi21:46 - 1'i ihraç öğretmen, 3 şüpheli FETÖ'den tutuklandı21:40 - Mahkeme, münhal müdürlüğün ilan edilmemesini iptal etti21:33 - Bitlis'te kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı21:28 - Enkaz alanında bulunan hasta kediye AFAD sahip çıktı21:23 - CTE, müdürlerin mazeret tayin sonuçlarını açıkladı21:17 - Bakanı Gül'den Akıncı'nın açıklamalarına tepki21:11 - Erdoğan, Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi
21:06 - Türk ve Rus heyetleri kalıcı ateşkes için görüştü21:00 - GAÜN Rektörü: Üniversitede tek bir yakınım çalışmıyor20:53 - Kadın kasaplar erkek meslektaşlarını aratmıyor20:48 - 'Sigara içmeyene fazladan izin uygulaması getirilmeli'20:43 - Yasa dışı bahis yalanıyla 2 milyon 165 bin lira vurgun20:37 - Engelli basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı20:31 - Malatya'da ev sahibi ve kiracılara nakdi ödeme yapıldı20:26 - Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
22 Milyon TL'yi zimmetine geçiren şüpheli yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yusuf yazıcı'nın formasının emekli edilmesi 5
sığ insan 1
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
suyu ayakta içmenin zararlı olması 1
Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez 3
yarım 3
Güven 3
ibb'nin yüzde 35'lik zammı 1
kısa entry girmek zeka göstergesidir 3
çizgi film 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam