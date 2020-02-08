İki belediye başkanı sosyal medyada birbirine girdi

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, dün akşam sosyal medya hesapları üzerinden birbirleriyle tartıştı.

Ezine Belediyesi'nin 400 bin lira harcayarak ilçeye bir süs havuzu yaptırmasına yönelik eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösteren Başkan Yüksel, Bayramiç Belediyesi'nin borçlar sebebiyle makam araçlarını satışa çıkardıktan sonra sosyal etkinlikler için 140 bin lira harcamasını örnek vererek, "Belediye borçlarını ödemek için makam aracını satan Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun 140 bin liraya deve güreşleri izlenmesi için tribün alıyor" dedi. Başkan Yüksel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Borçları yüzünden makam aracını satan CHP'li Bayramiç Belediyesi, 140 bin liraya deve güreşi tribünü alıyor. Bu ihaleyi yapan yöneticiler, Bayramiç Eski Belediyesi Sadettin Başkan'a ithamlarda bulunuyorlar. Borçlar bilboardlara asıyorlar. Bizi havuz yüzünden eleştiren CHP yönetimi sadece deve güreşi izlemek için 140 bin lira harcıyor. Amacım eleştirmek veya yargılamak değil. Bunu kim yapıyor da denebilir. Rant var gibi konulara zaten girmeyiz. Hiçbir yönetici böyle ithamlarla karşı karşıya kalmak istemez. Demem o ki, böyle sosyal faaliyetlerin kalabalık olmasından kaynaklı olarak bu rakamlar çıkması da bazen kaçınılmaz".

"Sen gerçekten samimi değilmişsin"

Güray Yüksel'in bu paylaşımında yaklaşık 2 saat sonra bir paylaşımda bulunarak kendisine cevap veren Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, "Sayın Ezine Belediye Başkanı her karşılaştığımızda 40 yıllık dostmuş gibi davranıyorsun. Eğer gerçekten samimi olsaydın arayıp ihalenin ne amaçlı olduğunu öğrenebilirdin, unutma ki bizde şeffaf yönetim var. Biz bu ihaleyi, tribünler her etkinlikte kullanabilecek şekilde taşınabilir olduğu için yaptık. Sadece bu etkinlikte değil yıllarca kullanılsın diye. Ayrıca senin savunduğun eski belediye başkanı aylık 164 bin liralık 3 araç için kiralamalar yaptığı için icraya verildik. Nakit paraya ihtiyacımız olduğu için kolay satılabilecek arsa ve makam arabasını satılığa çıkardık ve yeni tanıştığımız dönemde bana dedin ki o 3 aracı kiralayan firmayla tanıştım. Bizimkiler bu firmayla nasıl çalışmış hayret ettim dedin. Sen gerçekten samimi değilmişsin. Senin yaptığın ihaleleri Ezine İlçe Yönetimimiz titizlikle gündeme getiriyor. Ezine ilçe işlerine ve siyasetine karışmak benim haddime değil. Bayramiç'e karışmak senin hiç haddine değil. Bırak da Bayramiç eski Belediye Başkanı bu yaptığı ihaleyle ilgili kendini savunsun, 10 aydır savunacak, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.