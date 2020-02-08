1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Migren ağrılarının esiri olmayın

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, Plastik Cerrahların migren ameliyatlarına başladığını söyledi.
 08 Şubat 2020 22:00
Yazdır
Migren ağrılarının esiri olmayın

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, Plastik Cerrahların migren ameliyatlarına başladığını söyledi.

Birçok insanı hayatından bezdiren migrenin günümüzde kabaca insanların yüzde 15'inde görüldüğünün tahmin edildiğini belirten Doç Dr. Karaca Başaran, "Migrenler atakları çoğu zaman ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Ama bazı hastalarda hiçbir ilaç ile yeterli kontrol veya önleme sağlanamayabilir. İlaçlarla ağrıları kontrol altına alınan bazı hastalar ise ilaçların yan etkilerinden rahatsız olmaktadır^dedi.

Bazı hastalarda migrenlerin nedeninin baş ve boyunda bazı sinir uçlarının irritasyonu olduğunu kaydeden Doç Dr. Karaca Başaran "Uyarıya, çoğu zaman, bu sinirlerin geçtiği kaslar neden olur. Kaslar, siniri sıkıştırarak baskıya neden olmakta ve nihayetinde migren atağına yol açabilmektedir. Bu sinir uçları, günümüzde artık baş ve boynun birçok alanında ortaya çıkarılmış durumdadır" diye konuştu.

Doç Dr. Karaca Başaran, migren cerrahisinin nasıl etki gösterdiği konusunda ise şunları söyledi;

"Migren cerrahisi, kasların sinirlerde oluşturduğu sıkıştırmayı azaltma prensibi ile etki gösterir. Sinirler üzerindeki basıncın azaltılması migren ataklarının başlamasını engelleyebilir veya en azından tetikleyiciyi zayıflatarak migrenlerin daha az sıklıkla ortaya çıkmasına ve daha hafif olmasına neden olabilir. Bu tetik noktaları ilk olarak tetik noktası bölgelerine Botoks enjeksiyonları yapılarak belirlenebilse de çoğu zaman hasta şikayetlerinden ana bölgeler belirlenebilir. Hastada botox tedavisine pozitif yanıt alındığında (migrende rahatlama), bu tetik noktaları saçlı deri içine saklanan küçük kesiler aracılığı ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. İşte bu noktada, devreye plastik cerrah girip, bu işlemleri, küçük kesilerden, kameralı ameliyat (laparoskopik) yöntemiyle yapabilir.

Migren cerrahisinin başarı oranları

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, hastaların üçte birinde tam iyileşme sağladığını göstermektedir. Ama vakaların yüzde 90'ında hastalarda migren ataklarının sayı, ciddiyet ve süresinde belirgin azalma olur.

Migrenlerin periferal tetik teorisi kaş arasındaki kırışıkların önlenmesi için bu alana yapılan Botoks uygulamaları sonrası keşfedilmiştir. Eğer baş ağrılarının büyük çoğunluğu kaşların etrafından veya gözlerin arasından başlıyorsa bunlar frontal veya alın migrenleri olarak bilinir. Frontal migrenlerde alın kemiğindeki bir delikten dışarı çıkan supraorbital sinir korrügator kası tarafından sıkışmış olarak bulunur.

Temporal Alan (şakak)

Eğer ağrı, şakak bölgesinden veya başın yan tarafından başlıyorsa bunlar temporal migrenler olarak bilinir. Temporal migrenlerin nedeni zigomatiko-temporal sinirin deriye doğru ilerlerken temporalis kası tarafından sıkıştırılmasıdır.

Oksipital (ense) alan

Çoğu baş ağrısı başın arkasından, kafatasının tabanından başlıyorsa bunlar oksipital migren olarak bilinir. Oksipital migreni olan hastalar aynı zamanda sık şekilde boyun ve sırtın üst kısmında ağrı çeker.

Nazal Zon (Burun kaynaklı migren)

Baş ağrılarının çoğu gözlerin arkasından ve burnun etrafından köken alıyorsa bunlar nazal migren olarak bilinir. Burundaki sinirlerin nazal septum eğriliği (deviasyon) ile sıkışmasına bağlı ortaya çıkar. Diğer tüm zonların tersine bu tetik noktasının belirlenmesinde Botoks kullanılamaz. Migrenlerin nedeninin ciddi septal eğrilik olup olmadığını anlamak için burun içi muayene ve tomografi gerekir.

Bazı migren cerrahi hastasında migren baş ağrılarının kaynağında birden fazla alan vardır.

Migren cerrahisi sonrasında; Migren cerrahisi için yapılan tüm kesiler, üst göz kapağı veya saç hattında olsun, eriyen dikişlerle kapatılır. Bandaj veya yara bakımına gerek yoktur. Ortalama ikinci günde migren cerrahisi hastaları banyo yapabilir ve saçlarını yıkayabilir. Kafa derisi kesi bölgelerinde hafif rahatsızlık olabilir ama şişkinlik ve morarma çok azdır. Üst göz kapağı kesileri kullanıldığında cerrahiden sonraki bir hafta üst göz kapağında orta derecede şişlik olabilir.

Cerrahiden sonra herhangi bir fiziksel kısıtlama veya talimat yoktur. Birkaç ay boyunca kesi yerlerinde kızarıklık, hafif sızı veya uyuşma olabilir. Çoğu hasta migren baş ağrılarında anında iyileşme yaşasa da, migren cerrahisinin tam yararı için haftalar-aylar gerekebilir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Apseli dişi çekilen çocuk yoğun bakımda
08 Şubat 2020 12:59		 Karatay: 50 yıllık hekimim, istediğimi söylerim
08 Şubat 2020 09:09
E-sigara'da yüksek risk!
08 Şubat 2020 08:58		 Yeni tip koronavirüs salgınından can kaybı 723'e yükseldi
08 Şubat 2020 08:39
Çin bilim insanları: Coronavirüsü pangolinden bulaşmış olabilir
07 Şubat 2020 12:51		 Soğuk hava kalp krizini tetikleyebilir
07 Şubat 2020 09:56
Karatay: Koronavirüsü önlemek kelle paça için
07 Şubat 2020 08:13		 Çin'den gelen ürünlerden 'koronavirüs' bulaşır mı?
06 Şubat 2020 22:13
Virüsün düşmanı iyi uyku
06 Şubat 2020 18:57		 Virüs salgınında panik var önlem yok
06 Şubat 2020 18:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:38 - Pilotların kan örneği alınacak23:33 - Lefkoşeli profesörden alkışlanacak yanıt23:27 - En popüler tatil bölgeleri kar yağışı nedeniyle kapatıldı23:21 - Erbaş: Kur'an kurslarımız, şeytandan korunmuş bölgelerdir23:16 - Mağaza açılışında indirim izdihamı... Birbirlerini ezdiler23:10 - Hackerlar Twitter'ın hesaplarını ele geçirdi23:04 - İkinci el araç fiyatları 6 ayda yüzde 20 arttı22:58 - Meteoroloji'den 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı22:53 - Kaymakamın umut dolu hikayesi22:51 - Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı
22:46 - 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı22:41 - Sigarayı bırakan personelin maaşına teşvik primi22:35 - Anadolu Üniversitesi sosyal medyada zirveye yerleşti22:31 - Kayseri-Malatya kara yolu araç ulaşımına kapandı22:26 - Dünya Sağlık Örgütü Çin'e sağlık ekibi gönderecek22:18 - Trabzon Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı uyardı22:13 - Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası22:08 - Kadıköy'de 4 penaltı, 2 gol!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
22 Milyon TL'yi zimmetine geçiren şüpheli yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suyu ayakta içmenin zararlı olması 1
Kendini inşa etmek 1
Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez 3
Sposh 1
enişte biraz daha kokakola koysana 2
içinden gelmek 1
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 5
ibb'nin yüzde 35'lik zammı 1
Dini inanç sanrısal ve zararlıdır 1
Bir kadın ve erkek susuyorsa 5
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam