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Aile Hekimleri, Başkent'te miting düzenledi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu üyeleri, Başkent'te düzenlediği mitingde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete ve yaşanılan problemlere dikkat çekti.
 08 Şubat 2020 22:04
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Aile Hekimleri, Başkent'te miting düzenledi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu üyeleri, Başkent'te düzenlediği mitingde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete ve yaşanılan problemlere dikkat çekti.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Ankara Anıtpark'ta basın açıklaması düzenledi. Federasyona bağlı tüm il dernek başkanları ve dernek üyelerinin katıldığı mitingde sağlık çalışanlarının yaşadığı problemler ve şiddet olaylarına dikkat çekildi. Mitingde federasyona bağlı dernek üyeleri kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Mitingde ellerinde döviz taşıyan üyeler sloganlar attı.

Federasyon yetkilileri bir ay sonra da siyasi parti liderlerini ziyaret ederek sorunlarını dile getirecek.
İhlas Haber Ajansı
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