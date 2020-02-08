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Kadıköy'de 4 penaltı, 2 gol!

Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin tek golünü 53. dakikada Max Kruse penaltıdan kaydetti. Alanyaspor'un golü ise 29. dakikada Cisse'den geldi. Akdeniz ekibi, 61. dakikada Cisse ile penaltı kaçırdı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 38 oldu. Alanyaspor'un puanı ise 39'a yükseldi.
 08 Şubat 2020 22:08
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Kadıköy'de 4 penaltı, 2 gol!

Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin tek golünü 53. dakikada Max Kruse penaltıdan kaydetti. Alanyaspor'un golü ise 29. dakikada Cisse'den geldi.

Akdeniz ekibi, 61. dakikada Cisse ile penaltı kaçırdı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 38 oldu. Alanyaspor'un puanı ise 39'a yükseldi.
Memurlar.Net
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