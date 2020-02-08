Trabzon Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı uyardı
Trabzon Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
|08 Şubat 2020 22:18
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Trabzon Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre Trabzon'daki kar yağışının bu gece yarısına kadar aralıksız devam edeceği, gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren don olayı görülmesinin beklendiği belirtildi.
Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Vatandaşlarımızın bu gece ve yarın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarını tercih etmesi, özel araçla trafiğe çıkılmasının zorunlu olduğu hallerde mutlaka kar lastikli araçlarla trafiğe çıkmaları, araçlarda zincir ve çekme halatının bulunması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."
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