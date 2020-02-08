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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı

Adıyaman'da güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı.
 08 Şubat 2020 22:46
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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı

Adıyaman'da güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'de devriye görevi yapan polis ekipleri, Mehmet K. idaresindeki 35 RF 514 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Uyarıyı dikkate almayan sürücünün kullandığı araç, Karapınar Caddesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarparak durdu.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınırken aynı araçta bulunan Burak K, hafif yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Anadolu Ajansı
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