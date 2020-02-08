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Kaymakamın umut dolu hikayesi

Kaymakam Murtaza Ersöz, törende, yetimlikten kaymakamlığa uzanan hayat hikayesini anlattı.
 08 Şubat 2020 22:53
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Kaymakamın umut dolu hikayesi

Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Devlet Korumasından yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşan yaptığı konuşmada kısaca, yetimlikten kaymakamlığa uzanan hayat hikayesini anlattı. Ersöz "Türkiye Cumhuriyetinin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir" dedi.

Kendisi de küçük yaşlardan itibaren Devlet korumasından yaralanmış biri olarak hayalini kurduğu Kaymakamlık görevini 2015 yılndan bu yana yaptığını belirten Kaymakam Ersöz'ün gençlere nasihati herkesi duygulandırdı.

İşte Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz'ün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaptığı konuşma
Memurlar.Net
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