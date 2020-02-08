Meteoroloji'den 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
|08 Şubat 2020 22:58
|Yazdır
Türkiye genelinde Şubat ayının ilk günlerinden itibaren soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkili oluyor. Hafta sonu dışarı çıkmak için plan yapan milyonlarca vatandaş ise bir sonraki günün hava durumunu araştırıyor. 9 Şubat Pazar gününün hava sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte MGM tarafından duyurulan hava durumu raporu
3 BÖLGEYE KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun Doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI YAPILDI
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mağaza açılışında indirim izdihamı... Birbirlerini ezdiler
08 Şubat 2020 23:16
|Kaymakamın umut dolu hikayesi
08 Şubat 2020 22:53
|Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı
08 Şubat 2020 22:51
|Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası
08 Şubat 2020 22:13
|Kadın kasaplar erkek meslektaşlarını aratmıyor
08 Şubat 2020 20:53
|Dükkanın önüne kardan kadın yaptı, müşterisi arttı
08 Şubat 2020 19:58
|Jandarma camilerden iki dilde çığ anonsları yaptı
08 Şubat 2020 18:48
|28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor
08 Şubat 2020 18:38
|İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı
08 Şubat 2020 18:33
|Elazığ'da depremin yüzey kırığının izi, gölde görüldü
08 Şubat 2020 17:50