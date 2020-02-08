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Hackerlar Twitter'ın hesaplarını ele geçirdi

Bilgisayar korsanları, sosyal medya devi Twitter'ın resmi hesaplarını ele geçirdi.
 08 Şubat 2020 23:10
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Hackerlar Twitter'ın hesaplarını ele geçirdi

Sanal korsanlar, internet güvenliğinde son teknolojiyi kullanan Twitter'ın güvenlik duvarını aştı.

Hesaplarının ele geçirildiğini doğrulayan Twitter, saldırıdan Messenger platformunun da etkilendiği belirtildi.

Şirket sözcüsü, saldırı fark edilir edilmez söz konusu hesapları kilitlediklerini, saldırının yarattığı tahribatı gidermeye çalıştıklarını duyurdu.

Twitter Genel Müdürü Jack Dorsey'nin hesabı da ağustos ayında ele geçirilmişti.
TRT
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