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Pilotların kan örneği alınacak

Uçak kazasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Uçağın Kaptan Pilotu Mahmut A. ve Güney Koreli Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti için kan örneği alınacak.
 08 Şubat 2020 23:38
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Pilotların kan örneği alınacak

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden kan örneklerinin moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi yönünde karar alan savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına da mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi.

2 kule görevlisi ile 2 meydan çalışanının tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Kaza öncesi pisti pas geçen 2 uçağın pilotlarının da ifadelerine başvurulacak.

Mustafa Sait Özkan
Yeni Şafak
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