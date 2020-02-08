1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceren Özdemir'in katili 3. kez hakim karşısına çıkacak

Ceren'in katili 3. kez hakim karşısına çıkacak
 08 Şubat 2020 23:43
Yazdır
Ceren Özdemir'in katili 3. kez hakim karşısına çıkacak

Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerini de bıçaklayarak yaralanmalarına neden olan katil Özgür Arduç, 'öldürmeye teşebbüs' eyleminden dolayı ağırlaştırılmış müebbet talebiyle hakim karşısına çıkacak.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Özgür Arduç, o esnada 2 görevli polis memurun da yaralamıştı. Hakkında, iki ayrı iddianame hazırlanan ve 23 Aralık tarihinde ilk kez çıktığı hakim karşısında akıl sağlığının araştırılmasını talep eden Özgür Arduç, 20 Ocak tarihinde ikinci kez çıktığı hakim karşısında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

"Her iki polis memuru için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet talebi"

Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, polis memurlarını da yaralayan katil Özgür Arduç'un, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanmasının talep edildiğini belirterek, "Her iki polis memuruna karşı işlediği eylem nedeniyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Ama Türk Ceza Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca suç teşebbüs aşamasında olduğu için ağırlaştırılmış müebbet cezalarında 13 yıldan 20 yıla kadar cezayla cezalandırılması gerekiyor. 13 yıl mı olacak, 20 yıl mı olacak, sayın mahkeme heyetinin takdirinde olan bir husus" dedi.

"Eylemlerinden pişman olmamasından dolayı en üst sınırdan ceza verileceğini düşünüyorum"

"Ama benim ön görüm sanık Özgür Arduç'un çok sayıda adli sicil kaydının olması, eylemlerinden pişman olmaması dikkate alındığında ben üst sınırdan ceza verileceğini düşünüyorum" diyen Poyraz, "Bir de yine kamuoyunda takdiri indirim sebebi olarak bilinen bir indirim sebebi var. Bu maddenin de sanık lehine uygulanmayacağını değerlendiriyorum. Netice itibariyle sanığın 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını bekliyorum, şahsi görüşüm bu doğrultuda. Ama mahkeme nasıl karar verecektir, bilmiyorum. Biliyorsunuz Ceren Özdemir davasında sanık, adli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin bir itirazda bulunmuştu. Benzer bir itiraz bu dosyada da gündeme gelebilir. Ama mahkeme diğer dosyadaki raporu dikkate alarak o talebin reddine karar verebilir diye düşünüyor ve değerlendiriyorum. Muhtemeldir ki ilk duruşmada eksiklik yoksa karara çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Van'daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hapis yatan katil Özgür Arduç, 10 Şubat tarihinde, polis memurlarını 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 3. kez hakim karşısına çıkacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pilotların kan örneği alınacak
08 Şubat 2020 23:38		 Yasa dışı bahis yalanıyla 2 milyon 165 bin lira vurgun
08 Şubat 2020 20:43
Terör estiren kızlar adli kontrolle serbest kaldı
08 Şubat 2020 20:14		 22 Milyon TL'yi zimmetine geçiren şüpheli yakalandı
08 Şubat 2020 15:39
Futbolda Şike Davası'nda beraatler kesinleşti
06 Şubat 2020 22:43		 4'ü kamu personeli, 15 şüpheli gözaltına alındı
06 Şubat 2020 19:11
Çığ faciası için 5 savcı görevlendirildi
05 Şubat 2020 19:12		 Savcılık, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı
05 Şubat 2020 19:06
Doktoru darp etmişti, ilk celsede tahliye oldu
04 Şubat 2020 23:23		 Gözaltına alınan eski belediye Başkanı serbest bırakıldı
04 Şubat 2020 23:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - Görev aylığının alıp istifa eden memurun durumu00:02 - 9 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları23:53 - TSK'ya ait 200 askeri araç İdlib'e girdi23:48 - Az güneş alan mahalleye 'Karadeniz' usulü çözüm23:43 - Ceren Özdemir'in katili 3. kez hakim karşısına çıkacak23:38 - Pilotların kan örneği alınacak23:33 - Lefkoşeli profesörden alkışlanacak yanıt23:27 - En popüler tatil bölgeleri kar yağışı nedeniyle kapatıldı23:21 - Erbaş: Kur'an kurslarımız, şeytandan korunmuş bölgelerdir23:16 - Mağaza açılışında indirim izdihamı... Birbirlerini ezdiler
23:10 - Hackerlar Twitter'ın hesaplarını ele geçirdi23:04 - İkinci el araç fiyatları 6 ayda yüzde 20 arttı22:58 - Meteoroloji'den 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı22:53 - Kaymakamın umut dolu hikayesi22:51 - Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı22:46 - 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı22:41 - Sigarayı bırakan personelin maaşına teşvik primi22:35 - Anadolu Üniversitesi sosyal medyada zirveye yerleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Görev aylığının alıp istifa eden memurun durumu
9 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çinli değilim tayvanlıyım 8
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 2
08.02.2020 fenerbahce vs alanyaspor maçı 1
Dini inanç sanrısal ve zararlıdır 1
Reyno fenomeni 1
Sposh 1
tesel-ya 1
Kalıbının adamı değilmiş 4
07.02.2020 fenerbahçe vs maccabi maçı 1
Meşhur erkek yalanları 4
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam