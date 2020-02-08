TSK'ya ait 200 askeri araç İdlib'e girdi
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 200 askeri araçtan oluşan konvoy İdlib'e giriş yaptı.
|08 Şubat 2020 23:53
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