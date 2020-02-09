Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
|09 Şubat 2020 08:00
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Edinilen bilgiye göre, bazı milletvekilleri Erdoğan'a dizilerden duyduğu rahatsızlığı iletti. Vekiller, "Bazı diziler toplumun yapısına uygun değil" diyerek eleştiride bulununken, Erdoğan "Bu konunun ben de farkındayım. Ben de bunlardan şikayetçiyim ve rahatsızım. TRT'de Diriliş Ertuğrul gibi bir iki başarılı dizimiz var. Bunların üzerine çıkamadık. Ama ben genel olarak hepinize hak veriyorum" dedi.
"SEN BİZE LAZIMSIN"
Toplantıda, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonası'na misafir yarışçı olarak katılmak istediğini iletti. Ancak, Erdoğan bu isteği "5 kez dünya şampiyonu oldun, sen bize lazımsın" diyerek reddetti.
Sofuoğlu, Erdoğan'a motor sporlarında en büyük sıkıntının tesisler ile alakalı olduğunu, Türkiye'de en az 5 tesis kurulması gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sen çok sakatlandın, yaralandın. İnsanlar da bu tesislerde kaza yapar ve yaralanırsa' diyerek endişesini dile getirdi.
Erdoğan'ın bu endişesi üzerine Sofuoğlu'nun, tesislerde hayat kaybının binde bir olduğunu söyleyerek, "Siz bana bir görev verdiniz. Görev sürem dolmadan, ülkemize hizmet anlamında faydalı işler yapmak istiyorum. Bu anlamda desteğinize ihtiyacım var" dediği, Erdoğan'ın da bu teklife olumlu baktığı öğrenildi.
Damla Peker
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