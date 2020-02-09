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PKK'lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor

Terör örgütü PKK, kaçışları engellemek için Türkiye sınırına yerleştirdiği keskin nişancılarla teslim olmak isteyen teröristleri hedef alıyor. Kandil'den kamplara gönderilen ajan teröristler de kaçmak isteyenleri tespit edip diğerlerinin önünde infaz ederek gözdağı veriyor.
 09 Şubat 2020 07:45
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PKK'lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor

HDP'nin Diyarbakır il binası önünde PKK tarafından kaçırılan evlatları için nöbet tutan ailelerin eylemi, örgüt içinde büyük infiale neden oldu. Oturma eylemi 160'ıncı gününe girerken, ailelerin kararlılığı PKK'yı şoka uğrattı. Anne-babalarını televizyonda gören ve kırsaldan kaçıp teslim olan teröristler, örgütün kaçışları önlemek için başvurduğu yöntemleri anlattı. Kaçmaya çalışan teröristlerin Kandil'deki elebaşlarının talimatıyla infaz edildikleri ortaya çıktı.

SINIRDA VURUYORLAR

Evlat nöbeti başladığından bu yana PKK'dan kaçan 5 terörist ailelerine geri döndü. İtirafçı olan teröristler, PKK'nın çözülmelere karşı vahşi önlemler aldığını anlattı. Kaçmak isteyenlerin Cizre'ye sınır olan Derik bölgesinden geçerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyleyen itirafçılar, kaçışı önlemek isteyen PKK'nın Derik bölgesine keskin nişancılar yerleştirdiği bilgisini verdi. Türkiye sınırına birçok keskin nişancı yerleştiren PKK'nın, kaçanları öldürdüğü ifadelere yansıdı.

TÜNELLERE HAPSETMİŞLER

Yaralanan teröristlerin kırsala geri götürüldüğü, zindanlarda zincire vurulup ölüme terkedildikleri öğrenildi. Ayn el Arab'taki kamplardan kaçmaya çalışan ya da kaçma şüphesi bulunan teröristlerden yakalananların da zincire vurularak yeraltı tünellerine hapsedildiği belirtildi. PKK'nın örgütten kaçışı engellemek için yakalanan bazı teröristleri diğerlerinin gözleri önünde infaz ederek korku saldığı da itirafçı beyanlarında yer aldı.

KANDİL AJAN GÖNDERDİ

PKK, kaçmaya çalışanları tespit etmek için de Kandil'den kamplara ajan göndermiş. Aileleri de PKK içinde bulunan teröristlerden seçilen ajanların, kamplarda "Biz de kaçmak istiyoruz. Ailelerimize gitmek istiyoruz. Fırsat kolluyoruz. Zamanı gelince kaçacağız. Kimler bizimle gelmek ister" diyerek kaçma şüphesi olanları tek tek tespit ettiği öğrenildi. İtirafçılar, deşifre edilenlerin bazılarının zindana atıldığını, bazılarının da infaz edildiğini söyledi.

SİHA'LAR PKK'NIN DENGESİNİ BOZDU

Teslim olan teröristler, İHA ve SİHA'ların keşif ve bombardımanları nedeniyle mağaralara hapsolup psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Arazide rahat hareket edemediklerini belirten teröristler, kırsaldaki yaşam koşullarının zorlaştığını anlattı. Sırf bu nedenle bile örgütten kaçmak isteyen çok sayıda terörist bulunduğu bilgisini veren itirafçılar, SİHA ve İHA'lara karşı Zap, Avaşin, Çemço, Cilo, Hakurk ve Kandil'deki mağaraların giriş-çıkışlarının sürekli değiştirilerek önlem alındığını anlattı.

HDP'DEN DAĞA GİDENE YARDIM

PKK'dan kaçıp itirafçı olanlar, El-Bab ve Zeytin Dalı Harekatlarından sonra sınır güvenliğinin arttırılması nedeniyle Türkiye'den örgüte katılımın yok denecek kadar azaldığını söyledi. Kırsala yeni katılım olmaması ve TSK'nın yoğun operasyonları nedeniyle kaçışların da arttığı belirtildi. Teröristler, HDP'lilerin bizzat kırsala eleman temin ettiğini ve örgüte katılmak isteyenlere her türlü yardımı yaptıklarını itiraf etti.

Şahin Şen

Yeni Şafak
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