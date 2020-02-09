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Erken seçim hazırlığı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırıkkale'nin Delice ilçesinde miting düzenlemesi herkesin aklına aynı soruyu getirdi
 09 Şubat 2020 08:30
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Erken seçim hazırlığı mı?

Liderler sahaya indi, 'erken seçim hazırlığı mı var?' tartışmaları alevlendi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'teşekkür mitingleri' adı altında meydanlara indi. Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde yüksek bir oy oranıyla AK Parti'nin kazandığı Kırıkkale'nin Delice Belediyesi'nin önünde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'ın 'teşekkür ziyaretleri' adı altında AK Parti'nin kazandığı belediyeleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi. Erdoğan'ın hem teşekkür hem de bazı açılış programları için meydanlara inmesi erken seçimin habercisi olarak yorumlanırken, muhalefet liderlerinin de il ve ilçe ziyaretleri düzenlemesi 'erken seçim hazırlığı var' iddialarını güçlendirdi.

ERDOĞAN'IN MİTİNGİ İŞARET FİŞEĞİ OLDU

Yerel seçimin üzerinden bir, genel seçimin üzerinden ise daha 1,5 yıl geçmeden erken seçim yine kapıda! 31 Mart yerel seçimlerinden sonra her ne kadar 'erken seçim' dillendirilse de başta hükümet olmak üzere diğer muhalefet partileri de pek ihtimal vermiyordu. Ancak son günlerde yeni partilerin kurulması gibi sebeplerden dolayı 'erken seçim' yine yüksek sesle konuşulur oldu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale'nin Delice ilçesinde miting tertip etmesi erken seçim hazırlığının işaret fişeği olarak yorumlandı.

ERDOĞAN'IN YANI SIRA MUHALEFET DE MEYDANLARA İNDİ

Erdoğan'ın bundan sonra AK Partili belediyeleri 'teşekkür' ve bazı 'toplu açılışlar' adı altında ziyaret edeceği öğrenilirken, bu kapsamda yapılacak etkinlik ve mitinglerle erken seçimle ilgili vatandaşın nabzı ölçülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il ve ilçe ziyaretleri gerçekleştirmesi ise erken seçimin kapıda olduğunun ipuçlarını veriyor.

Bünyamin Güler
Milli Gazete
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