1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden don, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
 09 Şubat 2020 08:20
Yazdır
Meteorolojiden don, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
09 Şubat 2020 08:15		 Mağaza açılışında indirim izdihamı... Birbirlerini ezdiler
08 Şubat 2020 23:16
Meteoroloji'den 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
08 Şubat 2020 22:58		 Kaymakamın umut dolu hikayesi
08 Şubat 2020 22:53
Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı
08 Şubat 2020 22:51		 Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası
08 Şubat 2020 22:13
Kadın kasaplar erkek meslektaşlarını aratmıyor
08 Şubat 2020 20:53		 Dükkanın önüne kardan kadın yaptı, müşterisi arttı
08 Şubat 2020 19:58
Jandarma camilerden iki dilde çığ anonsları yaptı
08 Şubat 2020 18:48		 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor
08 Şubat 2020 18:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Görev aylığını alıp istifa eden memurun durumu
İnfaz indiriminin detayları... 40 bin kişi yararlanacak
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
Komando sınırı geçti
Türkiye yasayı beklemeden dönüşümü yaptı
9 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Hangi kamu personeline 6 bin 966 TL'den fazla ödül verilebilir?
PKK'lı keskin nişancılar kaçanı vuruyor
Başkentte soğuk gece... Termometreler -11'i gösterdi
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sığ insan 1
Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez 3
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 2
çinli değilim tayvanlıyım 8
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
leo westermann 1
Anlaşılmak kendini satmaktır 1
çizgi film 1
kısa entry girmek zeka göstergesidir 1
08.02.2020 fenerbahce vs alanyaspor maçı 2
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam