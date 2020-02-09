'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'

Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan'ın haberine göre; MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sözleri mesleki eğitimin önemini anlatmak için söylemişti. Türkiye'nin 'ara insan gücüne' olan ihtiyacı ve eksikliği ortadaydı. Bakan, "Asıl projemiz meslek liselerini güçlendirerek üniversitedeki yığılmayı azaltmak istiyoruz. Üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Az öğrenci sayısı varsa başarılıdır. Meslek liselerine karşı oluşan olumsuz yargıyı yönetebiliriz" diyerek, bu konuyu gittiği her yerde dile getiriyor.

MAKİNE PARKI ESKİDİ YENİ YATIRIMLAR YOK

Selçuk, meslek liselerinin makine parkının eskidiğini ve yeni yatırım yapılmadığını da kabul ediyor. Bu nedenle geliştirdikleri yeni bir modelle, artık okulları 'fabrikaların, otellerin, işletmelerin' içine taşıdıklarını anlatıyor.

Bir sohbet sırasında, konunun, Bakanlar Kurulu'nda da gündeme geldiğini anlatan Bakan, şöyle devam etti: "Kabinede de dile getirdim. Herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. 'Okumayan çocuğu meslek lisesine göndereyim' algısını yıkmalıyız. Dönüşümü sektörle birlikte, istihdam ihtiyacına göre gerçekleştireceğiz. Sanayici bizden nitelikli ara iş gücü istiyor. Herkes üniversiteli olmak zorunda değil. 'Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa' durumu var yani."

14 DEĞİL 4 İMZA YETER

CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sisteminin uygulanmadaki sorunlarını belirlendiği rapor, Erdoğan'a çoktan sunuldu. Şimdi sıra, standart bir yönetim anlayışı oluşturmak için bakanlıklarda yapılacak çalışmada. Çalışmanın can alıcı noktasını aşırı bürokrasi oluşturuyor ve net bir çözüm üretiliyor: '4 imza ile yapılacak işlemlerden, 10 imza istemeyin...'

İŞTE HASTALIKLAR

Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında yaşanan sorunların giderilmesi için tüm kurumlara, 'el kitabı' niteliğinde genel bir talimatlandırma yapılıyor. Sorun daha çok uzun yazışmalar, karar vermedeki gecikme, inisiyatif almama veya kullandırmama başlıklarında yoğunlaşıyor. Yani sistem değişikliğine gerekçe gösterilen tüm hastalıklar. Bir başka öneri de bakan yardımcılarının sorumlu oldukları alanların net belirlenmesi olacak. Bakan yardımcılarına inisiyatif verilecek ve bakandan sonraki en yetkili kabul edilecekler.

BAZI SIKINTILAR VAR

AK Parti kurmayları çalışmayı özetlerken, "Özellikle, proje, uygulama veya icraatla ilgili karar süreçlerinin uzadığına ilişkin şikayetler oluyor. İmza süreçleriyle ilgili sıkıntılar var. Bazı bakanlıklarda dosyaların yığıldığı ve onay süreçlerinin uzadığı şikayetleri var. İşlemleri kısaltmaya ve bir standarda kavuşturmaya yönelik adımlar atılacak" dediler. Şimdi sıra, aylardan beri süren 'sistemi hızlandırma' çalışmalarının sonuçları görmeye geldi.