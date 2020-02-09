Devlet kesesinden yağmur duası

Belediye, vakıf ve derneklerin 554 etkinliği için, 7 milyon 554 bin lira maddi destek verildi. Bakanlık aralarında yağmur duası, kemençenin telleri, çıra, keşkek ve tarhana etkinliklerine de destek verdi. Bakanlık, Ankara'nın Delice İlçesi Yaylayurt Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği, "yağmur duası" için de 6 bin lira gönderdi. Köylüler kuraklığın sona ermesi ve yağmur yağması için dua ettiler. 6 bin lirayı da dua töreni ile sonrasında yenen yemek için harcadılar.

PEPEÇURA TATLISI

Zonguldak Gökçebey Belediyesi'ne ise "Tavuk Festivali" için 20 bin lira verildi. Rize Muhtarlar Derneği'ne de, "Pepeçura Tatlısı Tanıtım Festivali" için 20 bin lira gönderildi. Destek listesinde, "Tarhana Şöleni" için Kozaağaç-Der'e 64 bin lira, "Islık Günleri" için toplamda 40 bin lira, "Çaya Güfte Yarışması" için 18 bin 700 liralık ve 12 bin liralık "Buzda değil tuzda balık" etkinliği de bulunuyor. Rize ve Karadeniz Kültür Sanat Derneği 'Kemençenin telleri' etkinliği için 2 bin lira destek alırken, Buharkent Belediyesi'ne ise taze incir festivali için 15 bin lira gönderildi. İvrindi Belediyesi'ne kızılcık festivali için 35 bin lira ödenek ayrılırken, Kocakovacık Köyü'ne çıra gecesi için 2 bin lira ödendi.

HOROZA 10 BİN TL

Nohuttan yapılan keşkek için Çardaklı Belediyesi'ne 8 bin lira, Akkışla Belediyesi yoğurt festivali için 10 bin lira, İkizdere Belediyesi'ne dağ horozu festivali için 10 bin lira ödendi. Yapılan bütün ödemeler 2018 yılında gerçekleştirilmişti.

Başak KAYA