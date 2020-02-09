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Sessiz çığlığı devlet duydu

Aile Bakanlığı, ailesinin geçimini sağlamak için sürekli devamsızlık yapan çocuğu buldu, elinden tuttu. Okuluna dönen genç, bir taraftan da çok sevdiği güreşe başladı
 09 Şubat 2020 09:10
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Sessiz çığlığı devlet duydu

Aile Bakanlığı geçen yıl risk altındaki çocukları tespit etmek için 81 ilde 150 'Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi' kurdu. Birimler 1 yılda 3 bin okulda inceleme yaptı. Devamsızlığı olan, ihmal, istismar, suça sürüklenme riski taşıyan 18 bin çocuğa ve ailesine ulaşıldı. Ebeveynlerle görüşülerek çocukların suça sürüklenme riski sıfıra yakın seviyeye indirildi. Bu çocuklardan biri de Çanakkale'deki 10. sınıf öğrencisi M.B. (16) oldu. Mobil Hizmet Birimi'nin tespit ettiği M.B.'nin agresif davranışlar sergilediği ve 38 gün devamsızlığı bulunduğu saptandı. Okuldan atılmanın eşiğine gelen çocuğun ailesiyle irtibat kuran bakanlık yetkilileri büyük bir aile dramına tanık oldu.

HEM SOSYAL HEM PSİKOLOJİK DESTEK

Anne D.B., 2 yıl önce en küçüğü 4 yaşında olan 4 evladıyla birlikte Diyarbakır'dan göç ettiğini, 18 yaşındaki oğlu U.B.'nin kazancının aileyi geçindirmeye yetmediğini, bunun için de bir yandan ev işleriyle ilgilenirken diğer yandan çalışmak zorunda kaldığını anlattı. Mobil Hizmet Birimi, M.B.'nin ailevi sıkıntıları sebebiyle eğitimine konsantre olamadığını belirledi. M.B., güreş sporuna da ilgi duyduğunu ve imkanı olsa bu konuda eğitim almak istediğini uzmanlarla paylaştı. Çocuğun hem okulla aidiyet duygusu geliştirildi hem de Çanakkale Gençlik Merkezi ile görüşülerek M.B.'nin güreş antrenmanlarına başlamasına imkan tanındı. Çocuğun agresif tavırları için de psikolog yardımıyla rehabilitasyonu sağlandı.

4 KARDEŞE DE EĞİTİM İMKANI

Ailesi için çalışmak zorunda olan ağabey U.B.'nin Açıköğretim Lisesi'ne kaydı yapıldı. Aile bireylerinden K.B.'nin okul ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde temin edilirken, 4 yaşındaki E.B.'nin ücretsiz kreş hizmetinden faydalanması sağlandı. Anne D.B için de İŞKUR'a iş başvurusu yapıldı.

Yelda GÖKDAĞ
Akşam
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