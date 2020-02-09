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1 milyar TL'ye film izledik... En çok izlenen Türk filmleri

Sinema sektörü 2020'ye hızlı bir giriş yaparken, sömestirde seyirci sayısında yüzde 24.3'lük artış görüldü. Animasyon ve aile filmlerine ilgi arttı
 09 Şubat 2020 09:20
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1 milyar TL'ye film izledik... En çok izlenen Türk filmleri

Milliyet Gazetesi'nden Hanife BAŞ'ın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2019'da yerli film izleyici sayısı 33.6 milyon olurken, yabancı film seyirci sayısı 25.9 milyonda kaldı. Türk sinemasında geçen yıl elde edilen hasılat ise 980 milyon TL oldu. 2019'da en çok izlenen film 5.3 milyon seyirciyle 7. Koğuştaki Mucize. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı filmin başrolünde Aras Bulut İynemli oynadı.

Geçen yılın en çok izlenen diğer yapımları ise Recep İvedik 6, Organize İşler Sazan Sarmalı, Avengers: Endgame, Kral Şakir Korsanlar Diyarı, Joker, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Mucize 2 Aşk oldu. 2019'un en çok izlenen 10 filminden 6'sını yerli filmler oluşturdu. 2018'de 70 milyon kişi salonlara giderken, rakam 2019'da 59 milyona düştü. 2019'da 147 yerli, 260 yabancı film vizyona girdi. Toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu.

Sömestir dopingi

CGV Mars Entertainment Group yetkilileri, gösterime giren yeni filmler ve sömestir tatilinin sinema salonlarına ciddi bir hareket getirdiğini söyledi. Sömestirde diğer haftalara göre bütün filmlerdeki seyirci sayısında yüzde 24.3 artış görülürken firma yetkilileri, yerli animasyonların yabancı filmlere göre daha fazla tercih edildiğini kaydetti. Şu anda aile ve animasyon dalında gösterimde olan 9 film var. Kutup Köpekleri, Feride, Maceracı Yüzgeçler:Büyük Gösteri, Dolittle, Gamonya:Hayaller Ülkesi, Rafadan Tayfa 2:Göbeklitepe, Kuzular Firarda:Uzay Parkı, Mucize 2 Aşk, Cep Herkülü:Naim Süleymanoğlu, Kirpi Latte ve Büyülü Taş.

Mısır savaşı sona erdi

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında krize neden olan 'mısır savaşları' olarak bilinen sorun yönetmelikte yer alan "Sinema salonu işletmecileri ya da sinema filmi bileti satan diğer gerçek veya tüzel kişiler, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz, sinema biletini başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz" düzenlemesi ile son buluyor. Sinema salonu işletmecileri bilet ve diğer ürün fiyatlarında ayrı ayrı indirimler yapabilecek ancak sinema bileti ile birlikte başka bir ürünü paket halinde satamayacak.
Milliyet
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