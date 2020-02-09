'Dilekçe Bilgi Sistemi' için ilk adım atılıyor
|09 Şubat 2020 09:31
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçişle birlikte vatandaşların dilekçeyle şikayette bulunduğu sorunların çözümü, hak kayıplarının önlenmesi amacıyla harekete geçen TBMM Başkanlığı, "dilekçe zirvesi"ni 12 Şubat'ta topluyor. Zirvede "Ulusal Dilekçe Bilgi Sistemi" olması halinde kurumların buna nasıl dahil olacağı sorusuna yanıt aranacak.
Milliyet Gazetesi'nden Önder YILMAZ'ın haberine göre; zirve, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılacağı zirvede TBMM'den Dilekçe, İnsan Hakları ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları, CİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Etik Kurulu Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Bilgi Edinme Başkanlığı katılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Son iki yılda en çok kaza yapan sürücülere 'güvenli sürüş' eğitimi
09 Şubat 2020 11:27
|'10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
09 Şubat 2020 11:18
|Bakan Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı
09 Şubat 2020 11:12
|Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi
09 Şubat 2020 10:02
|Sessiz çığlığı devlet duydu
09 Şubat 2020 09:10
|Deprem fırsatçısına askeri önlem
09 Şubat 2020 08:55
|Türkiye yasayı beklemeden dönüşümü yaptı
09 Şubat 2020 07:15
|Hangi kamu personeline 6 bin 966 TL'den fazla ödül verilebilir?
09 Şubat 2020 06:20
|Trabzon İl Emniyet Müdürü, bekçilerle bir araya geldi
08 Şubat 2020 21:50
|Enkaz alanında bulunan hasta kediye AFAD sahip çıktı
08 Şubat 2020 21:28