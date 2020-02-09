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'Dilekçe Bilgi Sistemi' için ilk adım atılıyor

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçişle birlikte vatandaşların dilekçeyle şikayette bulunduğu sorunların çözümü, hak kayıplarının önlenmesi amacıyla harekete geçen TBMM Başkanlığı, "dilekçe zirvesi"ni 12 Şubat'ta topluyor
 09 Şubat 2020 09:31
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'Dilekçe Bilgi Sistemi' için ilk adım atılıyor

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçişle birlikte vatandaşların dilekçeyle şikayette bulunduğu sorunların çözümü, hak kayıplarının önlenmesi amacıyla harekete geçen TBMM Başkanlığı, "dilekçe zirvesi"ni 12 Şubat'ta topluyor. Zirvede "Ulusal Dilekçe Bilgi Sistemi" olması halinde kurumların buna nasıl dahil olacağı sorusuna yanıt aranacak.

Milliyet Gazetesi'nden Önder YILMAZ'ın haberine göre; zirve, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılacağı zirvede TBMM'den Dilekçe, İnsan Hakları ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları, CİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Etik Kurulu Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Bilgi Edinme Başkanlığı katılacak.

Milliyet
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