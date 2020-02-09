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İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat takviyesi yaptı.
 09 Şubat 2020 09:17
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İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat takviyesi yaptı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve mühimmatların yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Anadolu Ajansı
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