1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Plan bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz, bu hayali tanımıyoruz' dedi
 09 Şubat 2020 09:40
Yazdır
Erdoğan'dan ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" temasıyla düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansına mesaj gönderdi.

"Malezya Başbakanı Sayın Mahathir Muhammed, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Kıymetli Üyeleri, Değerli Konuklar, Sizleri şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun "İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" başlıklı üçüncü konferansının, amacı doğrultusunda sonuç alınacak şekilde geçmesini temenni ediyorum.

Öncelikle böyle bir dönemde bu konferansın düzenlenmesini anlamlı ve önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Dünyanın gündemine sözde "Yüzyılın Planı" adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen, Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyoruz. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ancak İsrail işgalini Amerikan yönetimi himayesinde meşrulaştırma anlamına gelen bu girişimi asla kabul etmiyoruz.

Filistin yıllardır işgal, yıkım ve acıya maruz kalırken, İsrail haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Türkiye'nin Kudüs'ün ilhakına sessiz kalması ve Filistinli kardeşlerini bu mücadelede yalnız bırakması mümkün değildir. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Kudüs kırmızı çizgimizdir.

Müslüman ülkeler olarak bu süreçte bizlere düşen en önemli sorumluluk, Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini korumak, barış çınarı Kudüs'e sahip çıkmak ve Filistinlilerin haklarını savunmaktır. Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyayı etkileyecek bir sürecin başlangıcı anlamına gelen bu adım karşısında, bazı İslam ülkelerinin izlediği politika, üzüntü verici bir tablo oluşturmuştur.

İsrail yönetiminin sergilediği haksızlık, adaletsizlik, zulüm ve kıyıma karşı bazı İslam ülkelerinin, bu işgal planının taraftarı bir tutum benimsemeleri kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki Kudüs, sadece Filistin'deki Müslümanların davası değildir. Kudüs, İslam aleminin onuru ve ortak davasıdır.

Yaşanan gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki, İslam alemi içinde bulunduğu bölünmeden, parçalanmadan ve görüş ayrılığından sıyrılmadığı sürece, İsrail ve destekçileri hain planlarını uygulamaya devam edecektir.

Müslümanlar bir araya gelmeli, tüm dünyada adaletsizliğin giderilmesi ve Filistin başta olmak üzere, Müslümanların ortak sorunlarının çözümü için omuz omuza mücadele etmelidir. Biz, Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusundaki itirazlarımıza; barışı, adaleti ve bağımsızlığı savunmaya devam edeceğiz. İslam ülkelerinin de birlik içinde Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun şekilde yönetilmesi hususunda kararlılıklarını göstermeleri en büyük arzumuzdur.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'na Filistin'e verdikleri destek ve Kudüs davasına sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kudüs sevdalısı parlamenterleri buluşturan, düzenledikleri etkinliklerle Kudüs davasını sürekli gündemde tutan ve Filistin halkının onur mücadelesine destek veren bu oluşumun tüm üyelerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Yapacağınız istişarelerin Kudüs'ün kurtuluşuna ve İslam aleminin uyanışına vesile olmasını diliyorum."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Antarktika'ya misafir değil, ev sahibi olarak gidiyoruz'
09 Şubat 2020 11:08		 'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
09 Şubat 2020 08:50
Erken seçim hazırlığı mı?
09 Şubat 2020 08:30		 Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
09 Şubat 2020 08:00
CHP İzmir İl Başkanlığına yeniden Deniz Yücel seçildi
09 Şubat 2020 06:30		 9 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Şubat 2020 00:02
TSK'ya ait 200 askeri araç İdlib'e girdi
08 Şubat 2020 23:53		 Lefkoşeli profesörden alkışlanacak yanıt
08 Şubat 2020 23:33
Erbaş: Kur'an kurslarımız, şeytandan korunmuş bölgelerdir
08 Şubat 2020 23:21		 Sigarayı bırakan personelin maaşına teşvik primi
08 Şubat 2020 22:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:32 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:30 - 'Kastamonu'dan nereye satacaksın?' sözüne inat 9 ülkeye ürün gönderiyor11:27 - Son iki yılda en çok kaza yapan sürücülere 'güvenli sürüş' eğitimi11:24 - TESK Başkanı Palandöken'den gıdada KDV indirimi talebi11:18 - '10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin11:12 - Bakan Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı11:11 - Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?11:08 - 'Antarktika'ya misafir değil, ev sahibi olarak gidiyoruz'11:00 - Su birikintisine düşen araç buz tuttu10:54 - Van'da okullara kar tatili
10:47 - Çocukların kartopu eğlencesine polisler de katıldı10:42 - Çakalların kovaladığı adam, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu10:35 - Türkiye dün akşam ürün nöbetindeydi10:24 - Aile boyu ihale şebekesine rekor tutuklama10:16 - Mardin'de yangın: 3'ü çocuk 4 ölü10:09 - Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis10:06 - Polisten 'sahte polisin FETÖ oyununa gelmeyin' uyarısı10:02 - Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
İnfaz indiriminin detayları... 40 bin kişi yararlanacak
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
Erken seçim hazırlığı mı?
Komando sınırı geçti
Görev aylığını alıp istifa eden memurun durumu
Türkiye yasayı beklemeden dönüşümü yaptı
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
Hangi kamu personeline 6 bin 966 TL'den fazla ödül verilebilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asansörde oluşan ciddiyet 7
Kalıbının adamı değilmiş 4
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 5
cnn türk a haber olmaya başladı 3
Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 3
Evde kalmış kızların güzel olması 1
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
shane larkin'in türk vatandaşı olması 1
Dini inanç sanrısal ve zararlıdır 1
07.02.2020 fenerbahçe vs maccabi maçı 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam