1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi

Uzlaştırıcıya, 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 436-582 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 582-727 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 727-872 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda ise 872-1018 lira arasında ödeme yapılacak
 09 Şubat 2020 10:02
Yazdır
Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırıcıların, 2020 yılına ait asgari ücret tarifesi belirlendi.

Adalet Bakanlığınca belirlenen "2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 145-218 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 436-582 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 582-727 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 727-872 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda ise 872-1018 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde 2-3 kişinin taraf olması durumunda 218-290 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 290-363 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 363-436 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda ise 436-508 lira arasında ücret ödenecek.

Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü halinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Son iki yılda en çok kaza yapan sürücülere 'güvenli sürüş' eğitimi
09 Şubat 2020 11:27		 '10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
09 Şubat 2020 11:18
Bakan Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı
09 Şubat 2020 11:12		 'Dilekçe Bilgi Sistemi' için ilk adım atılıyor
09 Şubat 2020 09:31
Sessiz çığlığı devlet duydu
09 Şubat 2020 09:10		 Deprem fırsatçısına askeri önlem
09 Şubat 2020 08:55
Türkiye yasayı beklemeden dönüşümü yaptı
09 Şubat 2020 07:15		 Hangi kamu personeline 6 bin 966 TL'den fazla ödül verilebilir?
09 Şubat 2020 06:20
Trabzon İl Emniyet Müdürü, bekçilerle bir araya geldi
08 Şubat 2020 21:50		 Enkaz alanında bulunan hasta kediye AFAD sahip çıktı
08 Şubat 2020 21:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:32 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:30 - 'Kastamonu'dan nereye satacaksın?' sözüne inat 9 ülkeye ürün gönderiyor11:27 - Son iki yılda en çok kaza yapan sürücülere 'güvenli sürüş' eğitimi11:24 - TESK Başkanı Palandöken'den gıdada KDV indirimi talebi11:18 - '10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin11:12 - Bakan Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı11:11 - Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?11:08 - 'Antarktika'ya misafir değil, ev sahibi olarak gidiyoruz'11:00 - Su birikintisine düşen araç buz tuttu10:54 - Van'da okullara kar tatili
10:47 - Çocukların kartopu eğlencesine polisler de katıldı10:42 - Çakalların kovaladığı adam, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu10:35 - Türkiye dün akşam ürün nöbetindeydi10:24 - Aile boyu ihale şebekesine rekor tutuklama10:16 - Mardin'de yangın: 3'ü çocuk 4 ölü10:09 - Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis10:06 - Polisten 'sahte polisin FETÖ oyununa gelmeyin' uyarısı10:02 - Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
İnfaz indiriminin detayları... 40 bin kişi yararlanacak
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
Erken seçim hazırlığı mı?
Komando sınırı geçti
Görev aylığını alıp istifa eden memurun durumu
Türkiye yasayı beklemeden dönüşümü yaptı
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
Hangi kamu personeline 6 bin 966 TL'den fazla ödül verilebilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çinli değilim tayvanlıyım 8
Mavi 4
sessizce izlemek 4
çikolata 1
Hayat dersi 1
sığ insan 1
kötü insanların ortak özellikleri 1
Kendini inşa etmek 1
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
Anlaşılmak kendini satmaktır 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam