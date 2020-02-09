Çakalların kovaladığı adam, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu
|09 Şubat 2020 10:42
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Akyazı'da oturan Murat Kurt, Acelya Yaylası'ndaki yayla evini kontrol etmeye gitti. Geri döneceği sırada tipi fırtınasına yakalanan Murat Kurt, 2 çakal tarafından kovalanmaya başladı. Koşarak kaçmaya başlayan Kurt, elektrik diğerine tırmanarak yakınlarını arayıp yardım istedi. Murat Kurt yaylaya gelen yakınları tarafından ilçe merkezine getirildi.
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden murat kurt, olayı şöyle anlattı:
"Yaylada bulunan evlere hırsız girdiğini haberini duyunca kros motorla gitmek zorundaydım, yayla evine 1 kilometre kala motorumu bıraktım. Yol kapalı olduğu için yürüyerek gittim. Dönüşte motor çalışmadı, yoğun kar yağışı başlamıştı, yayla evime dönemedim. 2 çakal kovaladı elektrik direğine çıktım. Telefonla akrabalarıma beni almaları için haber verdim. Hatıra amacıyla video çektim, 3 saat yakın bekledim beni kurtardılar. Öncelikle yaylaya gideceklere tek başlarına gitmemeleri söylüyorum ve yanlarına mutlaka bıçak, çakmak, tüfek almalarını en önemlisi tek başlarını gitmemelerini tavsiye ediyorum."
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