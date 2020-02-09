Çocukların kartopu eğlencesine polisler de katıldı
İstanbul'a beklenen kar yağdı. Az da olsa yağan kar, çocuklar için kısa süreli bir eğlenceye dönüştü. Çocukların kartopu eğlencesine devriyedeki polisler de ortak olunca ortaya içleri ısıtan görüntüler çıktı
|09 Şubat 2020 10:47
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Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler Arnavutköy Boğazköy'de yaşandı. Kar yağışını fırsat bilen çocukları kartopu oynarken gören polisler, araçlarını durdurarak çocuklarla kartopu oynadı.
Çocukların oyununa ortak olan polisler daha sonra ekip otosuna binerek görevlerine devam ettiler. Ortaya ise bu içleri ısıtan görüntüler çıktı.
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