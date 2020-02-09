Van'da okullara kar tatili
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
|09 Şubat 2020 10:54
|Yazdır
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Su birikintisine düşen araç buz tuttu
09 Şubat 2020 11:00
|Çakalların kovaladığı adam, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu
09 Şubat 2020 10:42
|Türkiye dün akşam ürün nöbetindeydi
09 Şubat 2020 10:35
|Başkentte soğuk gece... Termometreler -11'i gösterdi
09 Şubat 2020 06:41
|Az güneş alan mahalleye 'Karadeniz' usulü çözüm
08 Şubat 2020 23:48
|En popüler tatil bölgeleri kar yağışı nedeniyle kapatıldı
08 Şubat 2020 23:27
|Kayseri-Malatya kara yolu araç ulaşımına kapandı
08 Şubat 2020 22:31
|Bitlis'te kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
08 Şubat 2020 21:33
|Bingöl-Erzurum kara yolu büyük araç trafiğine kapatıldı
08 Şubat 2020 20:09
|Ordu'da ulaşım, enerji ve haberleşme sorunu yaşanıyor
08 Şubat 2020 20:04