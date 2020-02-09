TESK Başkanı Palandöken'den gıdada KDV indirimi talebi
|09 Şubat 2020 11:24
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üreticinin, tüketicinin ve esnafın rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e düşürülmesini istedi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin üreticiden tüketiciye, sanayiciden esnafa kadar tüm kesimleri büyük oranda rahatlatabileceğini ifade ederek, böylelikle maliyetlerin azalacağını, başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşların alım gücünün yükseleceğini kaydetti.
Özellikle enflasyonla mücadele edilen bu dönemde temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunduğunu belirten Palandöken, "Ayrıca, gıda ürünlerinin birçoğunda toptan alımlarda yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV uygulanıyor. Bu uygulama, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Toptan alımda daha düşük oranda KDV ödeyen perakendeci esnafımız, lokanta, kafeterya gibi yerleri işletenler, üzerlerinde kalan KDV yükünden dolayı hem kayıt dışı satışa yönlendiriliyor hem de KDV iadelerinde birçok sorun yaşıyor. Hem gıda ürünlerinin fiyatlarının ucuzlaması hem de KDV uygulamalarındaki sorunların ortadan kalkması için gıdada tek KDV oranı uygulanmalı. Hem toptan satışta hem de perakende satışta KDV oranı yüzde 1 olmalı." ifadelerini kullandı.
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