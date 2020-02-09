1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TESK Başkanı Palandöken'den gıdada KDV indirimi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üreticinin, tüketicinin ve esnafın rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e düşürülmesini istedi
 09 Şubat 2020 11:24
Yazdır
TESK Başkanı Palandöken'den gıdada KDV indirimi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üreticinin, tüketicinin ve esnafın rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e düşürülmesini istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin üreticiden tüketiciye, sanayiciden esnafa kadar tüm kesimleri büyük oranda rahatlatabileceğini ifade ederek, böylelikle maliyetlerin azalacağını, başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşların alım gücünün yükseleceğini kaydetti.

Özellikle enflasyonla mücadele edilen bu dönemde temel gıda ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunduğunu belirten Palandöken, "Ayrıca, gıda ürünlerinin birçoğunda toptan alımlarda yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV uygulanıyor. Bu uygulama, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Toptan alımda daha düşük oranda KDV ödeyen perakendeci esnafımız, lokanta, kafeterya gibi yerleri işletenler, üzerlerinde kalan KDV yükünden dolayı hem kayıt dışı satışa yönlendiriliyor hem de KDV iadelerinde birçok sorun yaşıyor. Hem gıda ürünlerinin fiyatlarının ucuzlaması hem de KDV uygulamalarındaki sorunların ortadan kalkması için gıdada tek KDV oranı uygulanmalı. Hem toptan satışta hem de perakende satışta KDV oranı yüzde 1 olmalı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Deprem sonrası bir fırsatçılık daha: Fiyatı 2 katına çıktı
08 Şubat 2020 18:58		 İBB'den toplu taşımaya yüzde 35 zam... İşte yeni fiyatlar
07 Şubat 2020 16:16
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı
07 Şubat 2020 11:21		 Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
07 Şubat 2020 11:13
Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi!
06 Şubat 2020 20:58		 Petrol fiyatları aşı umuduyla yükselişte
05 Şubat 2020 19:59
Bakan'dan Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam açıklaması
04 Şubat 2020 13:17		 Merkez Bankası, Ocak ayı raporunu yayımladı
04 Şubat 2020 11:25
Bir dal sigaranın enflasyona etkisi 1 puan
04 Şubat 2020 08:06		 Benzine 8 kuruşluk zam iptal edildi
03 Şubat 2020 21:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:32 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:30 - 'Kastamonu'dan nereye satacaksın?' sözüne inat 9 ülkeye ürün gönderiyor11:27 - Son iki yılda en çok kaza yapan sürücülere 'güvenli sürüş' eğitimi11:24 - TESK Başkanı Palandöken'den gıdada KDV indirimi talebi11:18 - '10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin11:12 - Bakan Pakdemirli: Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı11:11 - Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?11:08 - 'Antarktika'ya misafir değil, ev sahibi olarak gidiyoruz'11:00 - Su birikintisine düşen araç buz tuttu10:54 - Van'da okullara kar tatili
10:47 - Çocukların kartopu eğlencesine polisler de katıldı10:42 - Çakalların kovaladığı adam, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu10:35 - Türkiye dün akşam ürün nöbetindeydi10:24 - Aile boyu ihale şebekesine rekor tutuklama10:16 - Mardin'de yangın: 3'ü çocuk 4 ölü10:09 - Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis10:06 - Polisten 'sahte polisin FETÖ oyununa gelmeyin' uyarısı10:02 - Uzlaştırıcıların 2020 asgari ücret tarifesi belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
İnfaz indiriminin detayları... 40 bin kişi yararlanacak
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
Erken seçim hazırlığı mı?
Komando sınırı geçti
Görev aylığını alıp istifa eden memurun durumu
Türkiye yasayı beklemeden dönüşümü yaptı
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
Hangi kamu personeline 6 bin 966 TL'den fazla ödül verilebilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hayat dersi 1
Elini ayağını çekmek 4
Biri sağdan vuruyor,diğeri soldan 2
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
07.02.2020 fenerbahçe vs maccabi maçı 1
rıdvan dilmen 1
Anlaşılmak kendini satmaktır 1
yusuf yazıcı'nın formasının emekli edilmesi 1
Güven 3
yarım 4
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam