Son iki yılda en çok kaza yapan sürücülere 'güvenli sürüş' eğitimi
|09 Şubat 2020 11:27
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Son iki yılda "En Çok Kaza Yapan Araç Sürücülere Yönelik Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi" kapsamında 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi.
AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de karayolu trafik güvenliğinin sağlanması, ülke genelindeki trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 2018'de İçişleri Bakanlığınca "En Çok Kaza Yapan Araç Sürücülere Yönelik Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi" hayata geçirildi.
Bu kapsamda, ülke genelinde en çok kazaya karışan sürücülere ait bilgiler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden temin edildi ve bu kişiler eğitimlere alındı.
Eğitimlerde, temel trafik kuralları, gece ve gündüz sürüş teknikleri, frenleme ve yakın takip kuralları, yorgun ve uykusuz araç kullanmanın trafik güvenliğine etkisi, temel manevra kuralları gibi konularda sürücülere teorik eğitimler verildi.
Eğitimlerde sürücülere, daha önce meydana gelen örnek kaza görüntüleri izletilerek bilinçlenmeleri sağlandı.
Projenin başladığı yıl 2 bin 701 sürücü, 2019'da ise İstanbul'da 2 bin 60, İzmir'de 342, Bursa'da 114, Kocaeli'de 242, Antalya'da 17, Adana'da 29, Sakarya'da 51, Tekirdağ'da 17, Samsun'da 137 ve Konya'da 41 olmak üzere 3 bin 50 sürücü "güvenli sürüş" eğitimi aldı.
Proje kapsamında bu yıl da çok kaza yapan sürücüler için "güvenli sürüş" eğitimleri devam edecek.
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