1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencileriyle sokak köpeklerini besliyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir okulda öğretmenlik yapan Esin Uran, işinden arta kalan zamanını sokak hayvanlarına hasrediyor. Hastalıklı olan hayvanları veteriner kliniklerinde tedavi ettiren Uran, sokaktaki köpekleri elleriyle besliyor.
 09 Şubat 2020 12:20
Yazdır
Öğrencileriyle sokak köpeklerini besliyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir okulda öğretmenlik yapan Esin Uran, işinden arta kalan zamanını sokak hayvanlarına hasrediyor. Hastalıklı olan hayvanları veteriner kliniklerinde tedavi ettiren Uran, sokaktaki köpekleri elleriyle besliyor.

Osmangazi ilçesinde bulunan Hüseyin Sungun Anadolu Lisesinde öğrenmen olarak görev yapan Esin Uran, öğrencilerinin girişimiyle sokaktaki hayvanların en büyük destekçilerinden biri oldu. Tam bir hayvan dostu olan öğretmen bu sevgisini öğrencilerine de aşıladı. Öğrencileriyle birlikte her gün okula gelen ve sokaklarda gezen 100 sokak köpeğini elleriyle besliyor. Öğretmen ve öğrenciler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları duyurularla köpeklerin mama ihtiyacını karşılıyor. Okulların açık olduğu günlerde köpeklerin yiyeceklerini yemekhanelerden temin eden Uran, tatil günleri de spor salonlarında eğitim verip, oradan kazandığı parayla sokaktaki hayvanlara mama ve barınak aldı. Öğrenciler tarafından toplanan paralarla mama alarak birlikte sokak köpeklerine götüren Uran, yaklaşık 100 sokak hayvanıyla özel olarak ilgileniyor. Uran, köpekleri doyurduktan sonra okulda görevine başlıyor.

Bütün imkanlarını sokak hayvanlarına harcayan Esin Uran, onları kucağında taşıyor. Hastalanan köpekleri aracıyla veterinere götürerek zamanının önemli bölümünü sokak hayvanlarına ayırıyor. Sokak hayvanlarının özellikle kış mevsimlerinde büyük zorluk çektiklerini söyleyen Esin Uran, "İlk buraya geldiğim zaman çok büyük bir kampüs ortamı olduğunu gördüm. Her gün kedinin ve köpeğin kampüs içerisine girip yiyecek ve aradıklarını fark ettim. Bazı vatandaşlar tarafından sokağa bırakılan bu canların kovulduğunu ve belediyelere şikayet ettiklerini fark ettim. Ne yapabilirim diye düşündüm, hayvanları sevme ve koruma kulübü kurmak gerektiğini anladım. Bunu okul idaresine söyledim, sağ olsunlar onlar da beni desteklediler. Kulübe gönüllü öğrenciler seçildi, çok sayıda hevesli öğrencim oldu. Öğrencilerle kampüsün içerisine ve dışarısına köpek kulübeleri, kedi evleri ve kuş kafesleri yaptık. Kampüs yemekhanesinin atık yemeklerini çöpe atmak yerine sokak hayvanlarıyla paylaşmayı öğrendik" dedi.

Hüseyin Sungur Lisesi öğrencileri ise, "Kendi aramızda kumbara oluşturarak mama almaya başladık. Daha sonra okuldaki gönüllü öğrencilerden 1 TL toplayarak sokaktaki hayvanlara yiyecek, içecek ve barınak yaptık" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köyde kısıtlı imkanlarla yaptığı kortla öğrencilerine tenis sevgisi aşıladı
07 Şubat 2020 20:58		 Protez bacakla 'ilk adım' atan öğretmen öğrencilerine kavuştu
04 Şubat 2020 18:57
MEB, sitesinde öğrenci resim ve videolarını yayınlamak için tüm velilerden açık rıza onayı istiyor
04 Şubat 2020 15:05		 15 bin 584 sözleşmeli öğretmen kadroya geçti
04 Şubat 2020 12:54
Öğretmenler yarıyıl tatilini boş geçirmedi
02 Şubat 2020 20:21		 Alper öğretmen CERN'e davet edildi
02 Şubat 2020 15:35
Müdür Yardımcısı, bin TL'ye 3D yazıcı üretti
01 Şubat 2020 23:03		 İstanbul Öğretmen Akademileri sömestirde 2 bin 183 öğretmeni ağırladı
31 Ocak 2020 10:59
Hilal öğretmen köy okuluna 'Çalıkuşu' oldu
30 Ocak 2020 20:41		 Tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar
30 Ocak 2020 19:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Eğitime kar engeli... 5 şehirde okullar tatil14:11 - 'Birinci aşamayı tamamladık, sıra geldi ikinci aşamaya'14:09 - İBB: Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek14:08 - Elazığ'da kentsel dönüşümde 10 gün içinde temel atılacak14:05 - 'Sigarada düz paket uygulaması hedefine ulaştı'14:03 - Taşeron işçiler mobbing kıskacında!13:56 - Konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısı yapılacak13:54 - Leo bebeğin ailesinden 2 doktora tazminat davası13:46 - Tavanı kopan otomobilden yara almadan kurtuldu13:40 - Geçen ay iş kazasında 112 can gitti
13:21 - Bir şehirde kar sevinci... 5 yıl sonra yağdı13:17 - Bakan Selçuk: Eğitim, Türkiye'nin geleceği için büyük vasıta13:12 - Elazığ'da jandarma depremzedelerin ev eşyasını taşıyor13:03 - Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi13:02 - FETÖ, Yazıcıoğlu soruşturmasını kullanarak Hava Korgenerali dinlemiş12:56 - Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 14 milyon lira ceza12:52 - Numan Kurtulmuş: KKTC Cumhurbaşkanı özür dilemeli12:46 - 'Amcam MHP ilçe başkanı' demişti. İlçe Başkanı: Böyle bir akrabam yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
İnfaz indiriminin detayları... 40 bin kişi yararlanacak
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
'10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
Erken seçim hazırlığı mı?
Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?
Komando sınırı geçti
Görev aylığını alıp istifa eden memurun durumu
Türkiye yasayı beklemeden dönüşümü yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez 3
Dini inanç sanrısal ve zararlıdır 1
Damat istifa 2
asansörde oluşan ciddiyet 7
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
Mavi 2
kötü insanların ortak özellikleri 1
When they see us 1
Kuran kursunda bir tuglasi olana cennette bir ev verilecektir 2
çinli değilim tayvanlıyım 7
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam