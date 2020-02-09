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İzmir'de hastane yangın nedeniyle boşaltılıyor

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
 09 Şubat 2020 12:24
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İzmir'de hastane yangın nedeniyle boşaltılıyor

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Üçyol semtindeki 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine karar verildi.

Hastalar, çok sayıda ambulansla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Alevlerden zarar görme ihtimali bulunan tıbbi cihazlar da binadan çıkarıldı.

Yaklaşık 20 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken hasta nakli esnasında ambulansın çarptığı hastane görevlisi hafif yaralandı.
Anadolu Ajansı
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