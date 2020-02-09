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Bu motoru görenler dönüp bir daha bakıyor

Gaziantep'te yaşayan Bayram Kerkez, römork takıp karavanaya çevirdiği patpat motorunun içine bir de soba kurdu. Motoru görenler dönüp bir daha bakıyor
 09 Şubat 2020 12:33
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Bu motoru görenler dönüp bir daha bakıyor

Gaziantep'te yaşayan Bayram Kerkez, römork takıp karavanaya çevirdiği patpat motorunun içine bir de soba kurdu. Motoru görenler dönüp bir daha bakıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hasanlök Mahallesi'nde oturan 32 yaşındaki Bayram Kerkez, tarlaya ailesini götürmekte ve fıstık nakliyatında kullandığı patpat motorunun römorkuna yazın ikinci bir kat çıkarak yataklı kabin yaptırdı. Patpatı seyyar yatak haline dönüştüren Kerkez, kışın ise katın birini söküp römorkunu karavanaya dönüştürdü. İçerisine soba da kuran Kerkes, patpat ile ailece tarlaya çalışmaya gidebildiklerini, ihtiyaç halinde aracına yaptırdığı yataklı kabinde yatıp uyuyabildiklerini söyledi. Kerkes, "Kışın motor içerisi soğuk olduğu için yazın yaptığım katın birini söküp, römork kısımını ve şoför mahallini brandalarla kapatıp içerisini döşeyerek bir nevi yalıtım yaptım. Yolculuklarda ve ilçeye gelip alışveriş yaptığımda üşümemek için sıcak bir ortamım oluşuyor. Sobamın üzerinde çay demliyorum" dedi.

"Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor"

Motorunu gören vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Kerkez, "Motoruma trafik kontrol noktalarında emniyet mensupları arkadaşlar dönüp bir daha bakıyor. Vatandaşlar çok yoğun bir ilgi gösteriyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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