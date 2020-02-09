Hatay'da kendini yakan adamın eşi konuştu
|09 Şubat 2020 12:39
|Yazdır
Hatay'da kendini yakan Adem Yarıcı'nın boşandığı eşi Bahar Yarıcı, eski kocasının daha önce de bu tür intihar girişimlerinde bulunduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu ifade etti.
Şiddetli geçimsizlikten dolayı eşinden boşandığını belirten Bahar Yarıcı, "Eşimle daha önce kavgalarımız olmuştu ve bundan dolayı uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Arada gelir çocuklarını görürdü, evliyken de zaten arabanın ve motorun altına atlayarak intihar girişimlerinde bulundu. Son zamanlarda psikolojisi iyice bozulmuştu. Bu tür hareketlerinden dolayı çocuklarımı alarak kaçmak istedim ancak gidemedim" dedi.
Daha önce de kendini yakma girişiminde bulunduğundan dolayı eşini uyardığını belirten Yarıcı, "Bir defa teşebbüs etti ve ben çok kızdım yapmaması gerektiğini söyledim ama baktım ki psikolojik sorunları var ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.
İki çocuğuyla ortada kalan Bahar Yarıcı, devlet yetkililerinden yardım istediğini belirtti.Valilik önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti 'Çocuklarım aç' dedi, valilik önünde kendini yaktı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eğitime kar engeli... 5 şehirde okullar tatil
09 Şubat 2020 14:12
|İBB: Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek
09 Şubat 2020 14:09
|Elazığ'da kentsel dönüşümde 10 gün içinde temel atılacak
09 Şubat 2020 14:08
|Konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısı yapılacak
09 Şubat 2020 13:56
|Bir şehirde kar sevinci... 5 yıl sonra yağdı
09 Şubat 2020 13:21
|Elazığ'da jandarma depremzedelerin ev eşyasını taşıyor
09 Şubat 2020 13:12
|Bitlis'te kar 2 metreyi aştı... Araçlar ve evler kara gömüldü
09 Şubat 2020 12:37
|Bu motoru görenler dönüp bir daha bakıyor
09 Şubat 2020 12:33
|Köy nüfusunun en fazla arttığı ve azaldığı iller
09 Şubat 2020 12:16
|Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeli
09 Şubat 2020 11:59