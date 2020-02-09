'Amcam MHP ilçe başkanı' demişti. İlçe Başkanı: Böyle bir akrabam yok
|09 Şubat 2020 12:46
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan bir şahıs, Boyabat'ta kendisini durduran ve ceza yazan jandarma trafik görevlilerine küfür ve tehditler savurmuştu.
BÖYLE BİR AKRABAM YOK
MHP'nin Vezirköprü ilçe başkanı Dursun Gülünay, görüntülerin sosyal medya yayılması üzerine bir açıklama yaparak, şahısla bir akrabalığının olmadığına söyledi.
Gülünay sözlerine şöyle devam etti;
- Görevini icra eden Boyabat Jandarma trafik ekiplerine edep dışı bir üslupla tepki gösteren ve kendisini MHP Vezirköprü İlçe Başkanının yeğeni olarak tanıtan şahsın, ne partimizle ne de ilçe teşkilatımızla herhangi bir bağlantısı ve ilişiği yoktur. Olamaz da!
- Yaptığımız araştırmada şahsın 2017 yılında partimizden istifa eden Turan Kaya'nın ismini zikrettiği anlaşılmaktadır.
KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
- Adli Makamların şahıs hakkında gereğini yerine getireceğinden ve bu konunun takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
- Görevini icra eden kolluk kuvvetlerimize yapılan bu terbiyesizliği asla tasvip etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması temennisi ile görevli personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
İsmail AKDUMANAlkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti
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