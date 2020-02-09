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Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığı bildirildi.
 09 Şubat 2020 13:03
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Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman'ın yeşil-beyazlı ekibe tarihi başarılar yaşattığı belirtildi.

Kocaman'ın Konyaspor'a büyük katkılarının olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aykut Kocaman, bilgi/birikimi ve karakteriyle Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir. Konyaspor Kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir. Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile Sayın Hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır. Değerli Hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
Anadolu Ajansı
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