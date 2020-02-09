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Bakan Selçuk: Eğitim, Türkiye'nin geleceği için büyük vasıta

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim, çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği için en büyük vasıta. Bu vasıtaya gereken değerin verildiğini görmekten mutluluk duyuyorum" dedi.
 09 Şubat 2020 13:17
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Bakan Selçuk: Eğitim, Türkiye'nin geleceği için büyük vasıta

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2004 yılında Konya'da Zümrüt Apartmanı'nın çökmesi sonucu ailesini kaybeden Feriha Ulugülyağcı tarafından yaptırılan okulun açılışına katıldı.

Selçuk, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti, Valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyaretin ardından Bakan Selçuk, Valilik'te basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Selçuk, daha sonra Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde yapım hatası nedeniyle 2 Şubat 2004'te, Kurban Bayramı akşamı çöken Zümrüt Apartmanı'nda ailesini kaybeden hayırsever Feriha Ulugülyağcı'nın yaptırdığı Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulunun açılış törenine katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Konya'da, eğitim sisteminin uluslararası başarılara imza atması için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle bu okulun açılışına gelmek istedim. Çünkü bu okul arkasında Feriha Ulugülyağcı'nın çok büyük bir hikayesini barındırıyor. Burası bir değil bin okul büyüklüğünde bir okuldur. Bu gücün bütün çocuklarımızın kalplerini yeşertmesini, zihinlerini geliştirmesinin yanı sıra haysiyetleri, şerefleri ve onurlarıyla dimdik ayakta duran çocuklar yetiştirmesi için de güzel bir mekan olduğunun farkındayız. Burayı daha da güzelleştirmek elbette mümkün. Çok büyük iddialarla ortaya çıkmış bir okul ve bu iddiaların arkasında da sağlam bir kadro barındırıyor. O kadar çok teşekkür edilecek kurum ve insanımız var ki bu teşekkürler hepimizin gayretini artıracak ve motivasyonunu yükseltecektir. Netice itibarıyla daha fazla mesafe almamıza vesile olacaktır."

- "Güzel bir eğitim verilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Selçuk, Konya'daki eğitim kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Burada güzel bir eğitim verilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Buradan bunun sözünü verebilirim. Eğitim bizim için son derece önemli bir kurumdur. Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği için en büyük vasıtadır. Bu vasıtaya da gereken değerin verildiğini görmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Hayırsever Feriha Ulugülyağcı da Zümrüt Apartmanı'nın çökmesiyle eşini, iki çocuğunu, anne ve babasını kaybettiğini söyledi.

Törenin ardından Bakan Selçuk ve beraberinde heyet, okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Selçuk, çocuklarla bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile çok sayıda kişi katıldı.
Anadolu Ajansı
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