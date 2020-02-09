Bir şehirde kar sevinci... 5 yıl sonra yağdı
Mersin'in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli'ye 5 yıl aradan sonra kar yağdı
|09 Şubat 2020 13:21
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5 yıl sonra Mersin'e kar yağdı
Mersin'in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli'ye 5 yıl aradan sonra kar yağdı.
Denizi ve güneşi ile bilinen Mersin'de hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kentte sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerine kar düştü.
Sabah evlerinin balkonlarından kar yağışına şahit olanlar telefonları ile görüntüledi. En son 2015 yılında kar yağışını görenler çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mersin, sosyal medyada Türkiye gündeminde ilk sıralara çıktı.
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