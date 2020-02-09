Geçen ay iş kazasında 112 can gitti
|09 Şubat 2020 13:40
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Ocak ayında 112 kişi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne göre 2020 yılı Ocak ayında iş kazasında Türkiye genelinde 112 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin yüzde 15'i düşme, yüzde 15'in ezilme ve göçük, yüzde 13'ü trafik servis kazasından dolayı yaşandı.
Hayatını kaybeden 112 kişi, 100 erkek, 12 kadından oluşurken, bu ayda en çok iş kazası ölümü İstanbul'da yaşandı. 22 kişi iş kazasından dolayı Ocak ayında hayatını kaybederken, bu rakam İzmir'de 7, Muğla'da 7, Antalya'da 5 ve Konya'da 4 olarak gerçekleşti.
İşkollarına göre bakıldığında ise en fazla ölüm yüzde 19 ile tarım sektöründe yaşandı. İkini sırada yüzde 13 ile inşaat gelirken, yüzde 12 ile taşımacılık üçüncü, yüzde 11 ticaret ve büro dördüncü, yüzde 11'lik oranla belediye beşinci oldu.
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