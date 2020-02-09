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Tavanı kopan otomobilden yara almadan kurtuldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araca çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
|09 Şubat 2020 13:46
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araca çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Selahattin Er'in (32) kullandığı 10 UP 556 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Avşar Mahallesi girişinde aynı yönde seyir halinde olan M.B. (39) idaresindeki 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle tavanı kopan otomobil hurdaya döndü.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü Er, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amacı ile Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.
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