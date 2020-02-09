Elazığ'da kentsel dönüşümde 10 gün içinde temel atılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz
|09 Şubat 2020 14:08
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