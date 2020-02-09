Bakanı Selçuk: Adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
|09 Şubat 2020 14:26
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çabamız, hiçbir çocuğumuzun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için...Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin." ifadelerini kullandı.
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