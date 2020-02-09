1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğum günü pastası yerken boğazına toplu iğne saplandı

Kahramanmaraş'ta pastanede arkadaşı için kesilen doğum günü pastasını yerken boğazına toplu iğne saplanan 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı
 09 Şubat 2020 14:29
Yazdır
Doğum günü pastası yerken boğazına toplu iğne saplandı

Kahramanmaraş'ta pastanede arkadaşı için kesilen doğum günü pastasını yerken boğazına toplu iğne saplanan 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşının doğum gününü kutlamak için Tekerek mevkisinde bir pastaneye giden Ramazan Orçan (22),

pastayı yedikten sonra fenalaşınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesine götürüldü. Yapılan kontrollerde boğazına toplu iğne saplandığı tespit edilen genç, acil ameliyata alındı. Ameliyatla boğazına saplanan iğne çıkarılan Ramazan Orçan'ın tedavisi sürüyor.

Ramazan Orçan, "Perşembe akşamı arkadaşlarımla birlikte Tekerek'te bulunan bir pastaneye doğum günü kutlamak için gittik. Biraz oturduktan sonra yaş pasta masamıza geldi. Ben pastadan birkaç defa aldım. Boğazıma bir şeyin battığını ve nefes alamadığımı hissettim. Acil olarak pastaneden ayrıldık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Acil Servisine geldik. Burada yapılan tetkikler sonucu boğazımda bir toplu iğne olduğu kanısına varıldı. Defalarca operasyon geçirdim. Yoğun uğraşlar sonucunda toplu iğne boğazımdan çıkarıldı. Şuan hastanede yatıyorum. Bir süre daha gözetim altında tutulacağım. Ölümle kalım arasında kaldığımı doktorlar ifade etti. Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin. Olayı yargıya taşıyacağım" dedi.

İddiaların hedefi pastane yönetimi ise, gerekli incelemelerin ardından ilerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapacaklarını belirttiler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Leo bebeğin ailesinden 2 doktora tazminat davası
09 Şubat 2020 13:54		 Tavanı kopan otomobilden yara almadan kurtuldu
09 Şubat 2020 13:46
Geçen ay iş kazasında 112 can gitti
09 Şubat 2020 13:40		 'Amcam MHP ilçe başkanı' demişti. İlçe Başkanı: Böyle bir akrabam yok
09 Şubat 2020 12:46
İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya ile ilgili olay iddia
09 Şubat 2020 12:44		 İzmir'de hastane yangın nedeniyle boşaltılıyor
09 Şubat 2020 12:24
Komşu kızını döven öğretmene 2 yıl hapis istendi
09 Şubat 2020 12:06		 'Cumhurbaşkanlığı forsuyla' kredi kartı dolandırıcılığı uyarısı
09 Şubat 2020 11:45
Aile boyu ihale şebekesine rekor tutuklama
09 Şubat 2020 10:24		 Mardin'de yangın: 3'ü çocuk 4 ölü
09 Şubat 2020 10:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler16:26 - Bakan Selçuk onları görünce koşarak yanlarına gitti16:21 - Prof. Övgün Ahmet Ercan: 1. Ordu derhal eğitilmeli16:16 - Kadınların, kıraathanede Trabzonspor maçı heyecanı16:11 - Centilmen futbolcu ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı16:06 - Çin'in İstanbul Başkonsolosun'dan koronavirüs açıklaması16:01 - Milyonlarca yolcu taşıyan kadın vatmanlar15:56 - Depremzedelere bağış karşılığında uzlaştılar15:51 - Müteahhit aynı daireleri başkalarına satmış15:45 - TRT sanatçısı, 11 yıldır otel odasında yaşıyor
15:41 - Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat15:35 - Sakarya'da yıkım kararı verilen okullara ilişkin açıklama15:31 - Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor15:27 - Emekli öğretmen organik pestil üretti, internetten satıyor15:23 - Öğretmeninin tavsiyesiyle başladı, siparişlere yetişemiyor15:19 - Elazığ polisinden depremzede çocuklara moral desteği15:15 - Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, toprağa verildi15:11 - 5 bin ailenin barınacağı konteyner kent kuruluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya ile ilgili olay iddia
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
İnfaz indiriminin detayları... 40 bin kişi yararlanacak
'10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?
Eğitime kar engeli... 12 şehirde okullar tatil
Erken seçim hazırlığı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muz 2
Biri sağdan vuruyor,diğeri soldan 2
07.02.2020 fenerbahçe vs maccabi maçı 1
Herkes üniversiteli olmak zorunda degil 1
sessizce izlemek 2
tanrı kent 1
Amerikan History x 1
Huzur veren şeyler 3
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 3
Reyno fenomeni 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam