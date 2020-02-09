Deprem bölgesi vergide 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edidi

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, "Deprem bölgesi Elazığ ve Malatya vergide 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir" dedi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Mücbir sebep süresince vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannamelerden dolayı tahakkuk eden vergilerin ve diğer bazı vergilerin ödeme süreleri de uzatılmıştır. Ancak yapılandırma kanunlarından yararlanılan ve ödemeleri devam eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir süre uzatımı (bugün itibariyle) yapılmamıştır. Bu nedenle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu taksitlerini (son günü 31 Ocak 2020 olan yapılandırma taksitleri dahil ) ödeme planlarına uygun olarak ödemeye devam etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Yapılandırma kanunlarından 6736 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksit seçeneğine göre yapılandırılan borçların son taksit ödeme süresinin 31 Ocak 2020 tarihinde son bulduğuna dikkat çeken Poyraz, "6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve Mayıs 2018 ayına kadar ödenmesi gereken taksitlerden bir takvim yılında iki taksit ödememe hakkının kullanılması nedeniyle ödenmemiş olan taksitlerin ödeme süreleri 7143 sayılı Kanunun 10/1-b maddesi ile yeniden belirlenmiştir. 7143 sayılı Kanunun 10/1-b maddesi ve anılan Tebliğde yapılan açıklamalar uyarınca 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve Nisan 2018 (bu ay dahil) ayına kadar bir takvim yılında 2 taksit ödememe veya eksik ödeme hakkının 2017 yılında herhangi iki taksit ve 2018 yılı Ocak ve Mart ayı taksitleri için kullanılmış olması halinde süresinde ödenmeyen bu taksitler (4 taksit ) sırasıyla yapılandırmanın son taksit ayı olan Ocak 2020 ayını takip eden Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos 2020 aylarının sonuna kadar, hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödenebilecektir. Mayıs 2018 ayından (bu ay dahil) sonra 2018 takvim yılı içinde herhangi 2 taksit, 2019 yılında herhangi 2 taksit ve 2020 yılı Ocak ayı taksiti için; bir takvim yılında 2 taksit ödememe veya eksik ödeme hakkının kullanılmış olması halinde, bu taksitlerin son taksit olan Ocak 2020 ayını takip eden ayın (Şubat 2020) sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi gerekmektedir. Bu taksitlerin Şubat 2020 ayı sonuna kadar ödenmemesi durumunda Kanun hükümleri ihlal edileceğinden 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerinden de faydalanılması mümkün olmayacaktır" dedi.