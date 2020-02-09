1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT sanatçısı, 11 yıldır otel odasında yaşıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emekli ses sanatçısı 72 yaşındaki Kazım Alkar, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin 15 metrekarelik odasında 11 yıldır tek başına yaşıyor.
 09 Şubat 2020 15:45
Yazdır
TRT sanatçısı, 11 yıldır otel odasında yaşıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emekli ses sanatçısı 72 yaşındaki Kazım Alkar, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin 15 metrekarelik odasında 11 yıldır tek başına yaşıyor.

Türkiye'de, arabesk müziğin ustaları Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay ile birlikte çalışan Kazım Alkar, Kuşadası'ndaki bir otelde 11 yıldır çok sevdiği bağlamalarıyla tek başına yaşıyor. Grup Laçin'in solisti Hakan'ın da babası olan Alkar, otelin artık evi olduğunu, burada yaşamaktan sıkılmadığını belirterek, "Otelin sahibi ve çalışanlarıyla akraba gibi olduk. Sabah kalkıp yürüyüş yapıyorum. Akşam ise tekrar otele gelip çok sevdiğim bağlamalarımı çalıyorum. Bazen ev hayatını özlüyorum. Ama tek başıma olduğum için nerede kaldığımın bir önemi olmuyor" dedi.

Elinden düşürmediği bağlamasıyla İstanbul'da 10 yaşında müzik kariyerine başlayan Kazım Alkar, 60 senelik kariyerinde 50'ye yakın beste yaptı. 11 yaşında gittiği İstanbul'da "Küçük Kazım" lakabıyla o dönemin ünlü gazinolarında sahneye çıkan Alkar, hemen 2 yıl sonra "Dertli Kezban" isimli ilk 45'lik plağını çıkarttı. 1972 yılında ise "Ağla Sevgilim" adlı bestesiyle 2'nci plağı piyasaya sürülen Alkar, kariyeri boyunca Neşet Ertaş, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses gibi pek çok ünlü isimle çalıştı.

Yaptığı üç evlilikten 2'si kız 3'ü erkek olmak üzere 5 çocuk sahibi olan Kazım Alkar, "Ödemiş'te doğduktan sonra 10 yaşıma kadar burada yaşadım. Daha sonra İstanbul'a giderek çeşitli gazinolarda sahneye çıktım. Türk Halk Müziği'nin usta isimleriyle çalışma fırsatı buldum. Kariyerimdeki en önemli bestem Anadolu Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray ile özdeşleşen 'Yalnızlar Rıhtımı' isimli bestem. Çoğu insanın dilinden düşürmediği bu şarkı bana ait. Ama Erkin Koray kendi üzerine tescil ettirdi. Kuşadası'nda kaldığım oda bana yetiyor. Elektrik, su faturası gibi derdim yok. Sabahları dışarıya çıkıp dolaştıktan sonra akşam eve gelip yemeğimi yiyorum. Hayatımda en önemli yeri kaplayan bağlamalarımı çalıp sonra da yatıyorum. Şimdilik bu şekilde yaşamaktan şikayetçi değilim" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler
09 Şubat 2020 16:31		 Prof. Övgün Ahmet Ercan: 1. Ordu derhal eğitilmeli
09 Şubat 2020 16:21
Kadınların, kıraathanede Trabzonspor maçı heyecanı
09 Şubat 2020 16:16		 Depremzedelere bağış karşılığında uzlaştılar
09 Şubat 2020 15:56
Müteahhit aynı daireleri başkalarına satmış
09 Şubat 2020 15:51		 Emekli öğretmen organik pestil üretti, internetten satıyor
09 Şubat 2020 15:27
Öğretmeninin tavsiyesiyle başladı, siparişlere yetişemiyor
09 Şubat 2020 15:23		 Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, toprağa verildi
09 Şubat 2020 15:15
Mersin'de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor
09 Şubat 2020 15:03		 1 milyon konut hazır ama alıcı yok
09 Şubat 2020 14:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler16:26 - Bakan Selçuk onları görünce koşarak yanlarına gitti16:21 - Prof. Övgün Ahmet Ercan: 1. Ordu derhal eğitilmeli16:16 - Kadınların, kıraathanede Trabzonspor maçı heyecanı16:11 - Centilmen futbolcu ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı16:06 - Çin'in İstanbul Başkonsolosun'dan koronavirüs açıklaması16:01 - Milyonlarca yolcu taşıyan kadın vatmanlar15:56 - Depremzedelere bağış karşılığında uzlaştılar15:51 - Müteahhit aynı daireleri başkalarına satmış15:45 - TRT sanatçısı, 11 yıldır otel odasında yaşıyor
15:41 - Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat15:35 - Sakarya'da yıkım kararı verilen okullara ilişkin açıklama15:31 - Yoğun kar yağışı nedeniyle Abant'a ulaşım sağlanamıyor15:27 - Emekli öğretmen organik pestil üretti, internetten satıyor15:23 - Öğretmeninin tavsiyesiyle başladı, siparişlere yetişemiyor15:19 - Elazığ polisinden depremzede çocuklara moral desteği15:15 - Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, toprağa verildi15:11 - 5 bin ailenin barınacağı konteyner kent kuruluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Dizilerden rahatsızım
'Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa'
1 milyon konut hazır ama alıcı yok
İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya ile ilgili olay iddia
Ödevini evde unutan öğrencisini döven öğretmene hapis
İnfaz indiriminin detayları... 40 bin kişi yararlanacak
'10 yıllık hesap' uyarısı... Listede isminiz var mı kontrol edin
Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı kazandıracak?
Eğitime kar engeli... 12 şehirde okullar tatil
Erken seçim hazırlığı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 5
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
Hatay gibi yutulmak istemiyoruz 1
Kuran kursunda bir tuglasi olana cennette bir ev verilecektir 2
07.02.2020 fenerbahçe vs maccabi maçı 1
Amerikan History x 1
asansörde oluşan ciddiyet 7
Sposh 1
Kendini inşa etmek 1
içinden gelmek 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam