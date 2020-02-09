TRT sanatçısı, 11 yıldır otel odasında yaşıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde emekli ses sanatçısı 72 yaşındaki Kazım Alkar, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin 15 metrekarelik odasında 11 yıldır tek başına yaşıyor.

Türkiye'de, arabesk müziğin ustaları Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay ile birlikte çalışan Kazım Alkar, Kuşadası'ndaki bir otelde 11 yıldır çok sevdiği bağlamalarıyla tek başına yaşıyor. Grup Laçin'in solisti Hakan'ın da babası olan Alkar, otelin artık evi olduğunu, burada yaşamaktan sıkılmadığını belirterek, "Otelin sahibi ve çalışanlarıyla akraba gibi olduk. Sabah kalkıp yürüyüş yapıyorum. Akşam ise tekrar otele gelip çok sevdiğim bağlamalarımı çalıyorum. Bazen ev hayatını özlüyorum. Ama tek başıma olduğum için nerede kaldığımın bir önemi olmuyor" dedi.

Elinden düşürmediği bağlamasıyla İstanbul'da 10 yaşında müzik kariyerine başlayan Kazım Alkar, 60 senelik kariyerinde 50'ye yakın beste yaptı. 11 yaşında gittiği İstanbul'da "Küçük Kazım" lakabıyla o dönemin ünlü gazinolarında sahneye çıkan Alkar, hemen 2 yıl sonra "Dertli Kezban" isimli ilk 45'lik plağını çıkarttı. 1972 yılında ise "Ağla Sevgilim" adlı bestesiyle 2'nci plağı piyasaya sürülen Alkar, kariyeri boyunca Neşet Ertaş, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses gibi pek çok ünlü isimle çalıştı.

Yaptığı üç evlilikten 2'si kız 3'ü erkek olmak üzere 5 çocuk sahibi olan Kazım Alkar, "Ödemiş'te doğduktan sonra 10 yaşıma kadar burada yaşadım. Daha sonra İstanbul'a giderek çeşitli gazinolarda sahneye çıktım. Türk Halk Müziği'nin usta isimleriyle çalışma fırsatı buldum. Kariyerimdeki en önemli bestem Anadolu Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray ile özdeşleşen 'Yalnızlar Rıhtımı' isimli bestem. Çoğu insanın dilinden düşürmediği bu şarkı bana ait. Ama Erkin Koray kendi üzerine tescil ettirdi. Kuşadası'nda kaldığım oda bana yetiyor. Elektrik, su faturası gibi derdim yok. Sabahları dışarıya çıkıp dolaştıktan sonra akşam eve gelip yemeğimi yiyorum. Hayatımda en önemli yeri kaplayan bağlamalarımı çalıp sonra da yatıyorum. Şimdilik bu şekilde yaşamaktan şikayetçi değilim" diye konuştu.