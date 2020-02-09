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Prof. Övgün Ahmet Ercan: 1. Ordu derhal eğitilmeli

Prof. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'a göçün rekor seviyelere ulaşmasına tepki gösterdi. Ercan, "Türkiye'de en olası deprem bekleyen yerleşim yeri İstanbul. Birim alana düşen kişi yoğunluğunun yüksek olması ölü ve yaralı sayısını artıracak. Kurtarmacılık konusunda öncelikle 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir" dedi.
 09 Şubat 2020 16:21
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Prof. Övgün Ahmet Ercan: 1. Ordu derhal eğitilmeli

Türkiye İstatistik Kurumu'un açıkladığı verilere göre İstanbul'un rekor göç aldığı ortaya çıktı. Şehrin nüfusu bir önceki yıla göre 451 bin 543 artışla 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, yıllardır konuşulan büyük deprem beklentisinin bile İstanbul'a göçü önlemediğine vurgu yaptı.

"KİLOMETREKAREYE 2 BİN 576 KİŞİ DÜŞÜYOR"

Ercan, "Türkiye'de en olası deprem bekleyen yerleşim İstanbul olmasına karşın, Doğu ile Güney-Doğu bölgelerinden başta İstanbul olmak üzere batı kentlerine, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara'ya büyük bir göç vardır. Türkiye'de kilometrekare başına ortalama 86 kişi düşerken, İstanbul'da 2 bin 576 kişi düşmektedir. İstanbulluların yüzde 65'i yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Birim alana düşen kişi yoğunluğu yüksek olması, yapıların yüzde 70'nin dayanıksız olması, ölüm ile yaralıların artmasına, kurtarmacılığın başarısızlığına neden olacaktır" dedi.

"1. ORDU ACİLEN EĞİTİLMELİ"

"Kurtarmacılık konusunda öncelikle 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir. Her ne kadar depremleri 2045 yılına dek beklemesem de, yarın 7.5 büyüklüğünde deprem olacakmış gibi tetikte olmak gereklidir. Zeytinburnu'ndan-Büyükçekmece Mimarsinan'a uzanan kolda 6.4-6.7, Büyükçekmece'den, Şarköy'e uzanan Tekirdağ kolunda 7-7.2 arası. Bu depremlerin etki alanı doğu-batı doğrultusunda 150 km, kuzey-güney doğrultusunda 80 km'dir."

DEPREMDEN ETKİLENECEK İLÇELER

"Karadeniz'den, Marmara Denizi güneyine, Çanakkale'den Kocaeli'ye kadar olan yerlerdeki yerleşim alanlarını etkileyecektir. İstanbul kolunun en çok etkileyeceği yerler; Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih'tir. Marmaraereğlisi-Silivri depremi ise Tekirdağ, Şarköy, Çanakkale, Karabiga, Mudanya, Kumburgaz, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih'i etkileyecektir."

1. ORDU KOMUTANLIĞI HAKKINDA

1. Ordu Komutanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı 4 ordudan biridir. Komutanlığı İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda bulunmaktadır. Trakya, Boğazlar ve İstanbul ve Marmara Bölgesi'nden sorumludur. Ordu, mekanize ve zırhlı birliklerden oluşmaktadır.
Memurlar.Net
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