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Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Hüseyin Karaman'ı tanımayan üniversitedeki kız öğrenciler, eşyalarını taşımaya yardım eden rektöre öğrenciler "Teşekkür ederiz amca" dedi.
 09 Şubat 2020 16:31
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Rektörü tanımadılar, 'Teşekkür ederiz amca' dediler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Hüseyin Karaman'ı tanımayan üniversitedeki kız öğrenciler, eşyalarını taşımaya yardım eden rektöre öğrenciler "Teşekkür ederiz amca" dedi.

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin (RTEÜ) hemen yanında bulunan Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 3 kız öğrenci, yurtlarının önündeki yokuş kar yağışı nedeniyle kapalı olduğundan valizlerle yürümeye başladı. Yolda kendilerine rastlayan RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman yükleri taşımakta zorlanan öğrencilere yardımcı oldu.

Yurdun kapısına geldiklerinde ise öğrencilerden birinin kendisini tanımayarak "Teşekkür ederim amca" demesi üzerine Rektör Karaman bu diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Karaman "Memleketlerinden gelen öğrencilerimizin yurtlarına çıkarken valizlerini taşımada zorlandıklarını görünce yardımcı olduk. Bazısı tanıyamadığı için 'Amca Allah razı olsun', tanıyanlar ise 'Hocam çok sağolun' dediler. Onlar bu ülkenin geleceği ve ailelerinin bizlere emaneti. İyi ki varlar. Sonra durumu Belediye Başkanımıza haber verdik ve sağolsunlar hemen yolu açtılar" ifadeleriyle paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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