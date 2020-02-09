Bakan Soylu, Alevi ve Bektaşi önderleriyle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Alevi-Bektaşi kanaat önderleriyle buluştu.
|09 Şubat 2020 16:41
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Alevi-Bektaşi kanaat önderleriyle buluştu.
Bakan Soylu, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki çalışmalarını sürdürüyor.
Elazığ Valiliğinde Alevi ve Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Soylu, katılımcılarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Görüntü alınmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.
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